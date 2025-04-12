Трамп підписав указ про продовження санкцій США проти Росії

Президент США Дональд Трамп продовжив дію санкцій, які Байден запровадив проти РФ з 2021 року.
Головні тези:
- Трамп підписав указ про продовження дії санкцій США проти РФ, які були введені за уряду Байдена у 2021 році.
- Санкції були продовжені через незвичну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США від російського уряду.
- Серед шкідливих дій РФ, які спонукали до продовження санкцій, були кібератаки, транснаціональна корупція, порушення міжнародного права та інші.
Трамп продовжив санкції CША проти РФ
Про це йдеться у документі Федерального реєстру США.
Трамп продовжив дію указів Байдена, які вводили надзвичайний стан у стосунках з Росією та дозволяли запроваджувати санкції проти РФ ще на один рік.
У Повідомленні згадується, що Росія продовжує нести загрозу вільним виборам і демократичним інститутам у США та їхніх союзниках.
Згадується також участь і сприяння у кібератаках проти США; сприяння і використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди; діяльність проти дисидентів або журналістів; підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США; порушення усталених принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав.
15 квітня 2021 року Указом № 14024 Байден оголосив надзвичайний стан з метою подолання загрози, яку становить шкідлива діяльність уряду РФ.
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