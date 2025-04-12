Трамп підписав указ про продовження санкцій США проти Росії

Президент США Дональд Трамп продовжив дію санкцій, які Байден запровадив проти РФ з 2021 року.

Трамп продовжив санкції CША проти РФ

Про це йдеться у документі Федерального реєстру США.

Трамп продовжив дію указів Байдена, які вводили надзвичайний стан у стосунках з Росією та дозволяли запроваджувати санкції проти РФ ще на один рік.

Конкретна шкідлива зовнішня діяльність уряду Російської Федерації… продовжують становити незвичну і надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів. З цієї причини надзвичайний стан повинен продовжувати діяти після 15 квітня 2025 року. Поширити

У Повідомленні згадується, що Росія продовжує нести загрозу вільним виборам і демократичним інститутам у США та їхніх союзниках.

Згадується також участь і сприяння у кібератаках проти США; сприяння і використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди; діяльність проти дисидентів або журналістів; підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США; порушення усталених принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав.

15 квітня 2021 року Указом № 14024 Байден оголосив надзвичайний стан з метою подолання загрози, яку становить шкідлива діяльність уряду РФ.