Трамп подтвердил главное условие для введения США новых санкций против РФ
Трамп подтвердил главное условие для введения США новых санкций против РФ

Трамп
Источник:  Fox News

Президент США Дональд Трамп назвал санкции стран ЕС против России достаточно слабыми и призвал европейских партнеров к более жестким ограничениям.

Главные тезисы

  • Трамп призывает европейских партнеров усилить санкции против России из-за недовольства покупкой российской нефти.
  • Президент США подчеркнул необходимость объединения НАТО и европейских стран для эффективного давления на РФ.
  • Трамп активно угрожает введением новых санкций против России в случае несоблюдения его требований со стороны Европы.

Трамп снова призвал Европу к новым санкциям против РФ

Глава государства назвал европейские краны своими друзьями, но возмущен тем, что они покупают российскую нефть.

По его мнению, НАТО и европейские страны должны объединиться и провести санкции против России.

Санкции, которые они (европейцы — ред.) вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны усилить свои санкции в соответствии с тем, что я делаю. Думаю, они это сделают, но пока они только говорят, а не действуют.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Напомним, за последние несколько месяцев президент США активно угрожает ввести новые санкции против России за нежелание нелегитимного президента РФ Владимира Путина вести переговоры по прекращению войны.

