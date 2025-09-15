Президент США Дональд Трамп назвал санкции стран ЕС против России достаточно слабыми и призвал европейских партнеров к более жестким ограничениям.
Главные тезисы
- Трамп призывает европейских партнеров усилить санкции против России из-за недовольства покупкой российской нефти.
- Президент США подчеркнул необходимость объединения НАТО и европейских стран для эффективного давления на РФ.
- Трамп активно угрожает введением новых санкций против России в случае несоблюдения его требований со стороны Европы.
Трамп снова призвал Европу к новым санкциям против РФ
Глава государства назвал европейские краны своими друзьями, но возмущен тем, что они покупают российскую нефть.
По его мнению, НАТО и европейские страны должны объединиться и провести санкции против России.
Напомним, за последние несколько месяцев президент США активно угрожает ввести новые санкции против России за нежелание нелегитимного президента РФ Владимира Путина вести переговоры по прекращению войны.
