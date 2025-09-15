Трамп підтвердив головну умову для введення США нових санкцій проти РФ

Президент США Дональд Трамп назвав санкції країн ЄС проти Росії достатньо слабкими і закликав європейських партнерів до більш жорстких обмежень.
Головні тези:
- Трамп закликав Європу ввести жорсткіші санкції проти Росії через незадоволення купівлею російської нафти.
- Президент США наголосив на необхідності об'єднання НАТО та європейських країн для ефективного тиску на РФ.
- Трамп активно погрожує запровадженням нових санкцій проти Росії у разі невідповідності дій Європи його вимогам.
Трамп знову закликав Європу до нових санкцій проти РФ
Глава держави назвав європейські крани своїми друзями, але обурений тим, що вони купують російську нафту.
На його думку, НАТО та європейські країни повинні об'єднатися і ввести санкції проти Росії.
Нагадаємо, впродовж останніх кількох місяців президент США активно погрожує запровадити нові санкції проти Росії за небажання нелегітимного президента РФ Володимира Путіна вести переговори щодо припинення війни.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-