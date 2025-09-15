Трамп підтвердив головну умову для введення США нових санкцій проти РФ
Трамп підтвердив головну умову для введення США нових санкцій проти РФ

Трамп
Джерело:  Fox News

Президент США Дональд Трамп назвав санкції країн ЄС проти Росії достатньо слабкими і закликав європейських партнерів до більш жорстких обмежень.

Головні тези:

  • Трамп закликав Європу ввести жорсткіші санкції проти Росії через незадоволення купівлею російської нафти.
  • Президент США наголосив на необхідності об'єднання НАТО та європейських країн для ефективного тиску на РФ.
  • Трамп активно погрожує запровадженням нових санкцій проти Росії у разі невідповідності дій Європи його вимогам.

Трамп знову закликав Європу до нових санкцій проти РФ

Глава держави назвав європейські крани своїми друзями, але обурений тим, що вони купують російську нафту.

На його думку, НАТО та європейські країни повинні об'єднатися і ввести санкції проти Росії.

Санкції, які вони (європейці. — ред.) запроваджують, недостатньо жорсткі. Я готовий запровадити санкції, але вони повинні посилити свої санкції відповідно до того, що роблю я. Гадаю вони це зроблять, але наразі вони лише говорять, а не діють.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Нагадаємо, впродовж останніх кількох місяців президент США активно погрожує запровадити нові санкції проти Росії за небажання нелегітимного президента РФ Володимира Путіна вести переговори щодо припинення війни.

