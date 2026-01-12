Трамп пообещал долго управлять Венесуэлой ради ее восстановления

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил возможности посетить Венесуэлу в будущем и отметил, что планирует долго управлять страной, ведь ее необходимо отстроить.
Главные тезисы
- Трамп выразил готовность управлять Венесуэлой в целях ее восстановления.
- План включает трехэтапный процесс, начиная с добычи подсанкционной нефти.
- Президент США намерен использовать добытую нефть для содействия экономическому развитию Венесуэлы.
Трамп хочет долго управлять Венесуэлой
На вопрос о том, как долго он будет руководить Венесуэлой, Трамп ответил, что время покажет.
По его словам, такие шаги снижают цены на нефть, но США будут давать деньги Венесуэле, которые ей отчаянно нужны.
На вопрос о возможном визите в Венесуэлу, Трамп отметил, что согласен поехать в эту страну, если это будет безопасно.
Отметим, что по заявлению Трампа, временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной высококачественной нефти. Это одна из составляющих плана США: так, государственный секретарь Марко Рубио рассказал, что Соединенные Штаты начнут в Венесуэле трехэтапный процесс, первый из которых предполагает добычу нефти.
