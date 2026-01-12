Трамп пообещал долго управлять Венесуэлой ради ее восстановления
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп пообещал долго управлять Венесуэлой ради ее восстановления

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  The New York Times

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил возможности посетить Венесуэлу в будущем и отметил, что планирует долго управлять страной, ведь ее необходимо отстроить.

Главные тезисы

  • Трамп выразил готовность управлять Венесуэлой в целях ее восстановления.
  • План включает трехэтапный процесс, начиная с добычи подсанкционной нефти.
  • Президент США намерен использовать добытую нефть для содействия экономическому развитию Венесуэлы.

Трамп хочет долго управлять Венесуэлой

На вопрос о том, как долго он будет руководить Венесуэлой, Трамп ответил, что время покажет.

Три месяца? Шесть месяцев? Год? Дольше? Я бы сказал, гораздо длиннее. Мы должны восстанавливаться. И мы будем восстанавливать ее очень прибыльным способом. Мы будем использовать нефть и мы будем брать нефть.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По его словам, такие шаги снижают цены на нефть, но США будут давать деньги Венесуэле, которые ей отчаянно нужны.

На вопрос о возможном визите в Венесуэлу, Трамп отметил, что согласен поехать в эту страну, если это будет безопасно.

Я бы с удовольствием поехал (в Венесуэлу — ред.), да. Я думаю, что когда-нибудь это будет безопасно, верите или нет. Я бы с удовольствием уехал.

Отметим, что по заявлению Трампа, временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной высококачественной нефти. Это одна из составляющих плана США: так, государственный секретарь Марко Рубио рассказал, что Соединенные Штаты начнут в Венесуэле трехэтапный процесс, первый из которых предполагает добычу нефти.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Власть разрешила человеку Трампа начать разработку большого украинского месторождения лития
Лаудер
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин допустил катастрофическую ошибку в отношениях с Трампом
Трамп понял, что Путин его обманывает
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Куба отвергла ультиматум Трампа насчет заключения соглашения с США
Куба

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?