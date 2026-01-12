Трамп пообещал долго управлять Венесуэлой ради ее восстановления

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил возможности посетить Венесуэлу в будущем и отметил, что планирует долго управлять страной, ведь ее необходимо отстроить.

Трамп хочет долго управлять Венесуэлой

На вопрос о том, как долго он будет руководить Венесуэлой, Трамп ответил, что время покажет.

Три месяца? Шесть месяцев? Год? Дольше? Я бы сказал, гораздо длиннее. Мы должны восстанавливаться. И мы будем восстанавливать ее очень прибыльным способом. Мы будем использовать нефть и мы будем брать нефть. Дональд Трамп Президент США

По его словам, такие шаги снижают цены на нефть, но США будут давать деньги Венесуэле, которые ей отчаянно нужны.

На вопрос о возможном визите в Венесуэлу, Трамп отметил, что согласен поехать в эту страну, если это будет безопасно.

Я бы с удовольствием поехал (в Венесуэлу — ред.), да. Я думаю, что когда-нибудь это будет безопасно, верите или нет. Я бы с удовольствием уехал. Поделиться

Отметим, что по заявлению Трампа, временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной высококачественной нефти. Это одна из составляющих плана США: так, государственный секретарь Марко Рубио рассказал, что Соединенные Штаты начнут в Венесуэле трехэтапный процесс, первый из которых предполагает добычу нефти.