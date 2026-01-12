Трамп пообіцяв довго керувати Венесуелою заради її відбудови

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключив можливості у майбутньому відвідати Венесуелу та зазначив, що планує довго керувати країною, адже її необхідно відбудувати.

Трамп бажає довго керувати Венесуелою

На питання щодо того, як довго він буде керувати Венесуелою, Трамп відповів, що час покаже.

Три місяці? Шість місяців? Рік? Довше? Я б сказав, набагато довше. Ми повинні відбудовуватися. І ми відбудовуватимемо її дуже прибутковим способом. Ми будемо використовувати нафту, і ми будемо брати нафту. Дональд Трамп Президент США

За його словами, такі кроки знижують ціни на нафту, але США будуть давати гроші Венесуелі, які їй відчайдушно потрібні.

На питання щодо можливого візиту до Венесуели, Трамп зазначив, що згоден поїхати до цієї країни, якщо це буде безпечно.

Я б із задоволенням поїхав (до Венесуели — ред.), так. Я думаю, що колись це буде безпечно, вірите чи ні. Я б із задоволенням поїхав.

Зазначимо, що за заявою Трампа, тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 млн барелів підсанкційної високоякісної нафти. Це — одна зі складових плану США: так, державний секретар Марко Рубіо розповів, що Сполучені Штати почнуть у Венесуелі триетапний процес, перший з яких передбачає видобування нафти.