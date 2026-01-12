Трамп пообіцяв довго керувати Венесуелою заради її відбудови

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключив можливості у майбутньому відвідати Венесуелу та зазначив, що планує довго керувати країною, адже її необхідно відбудувати.
Головні тези:
- Трамп відмовився виключати можливість довгострокового керівництва Венесуелою з метою її відбудови.
- Президент США намір використовувати видобуту нафту для сприяння економічному відновленню Венесуели.
- Сполучені Штати готові до триетапного процесу у Венесуелі, починаючи з видобутку підсанкційної нафти.
Трамп бажає довго керувати Венесуелою
На питання щодо того, як довго він буде керувати Венесуелою, Трамп відповів, що час покаже.
За його словами, такі кроки знижують ціни на нафту, але США будуть давати гроші Венесуелі, які їй відчайдушно потрібні.
На питання щодо можливого візиту до Венесуели, Трамп зазначив, що згоден поїхати до цієї країни, якщо це буде безпечно.
Зазначимо, що за заявою Трампа, тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 млн барелів підсанкційної високоякісної нафти. Це — одна зі складових плану США: так, державний секретар Марко Рубіо розповів, що Сполучені Штати почнуть у Венесуелі триетапний процес, перший з яких передбачає видобування нафти.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-