Трамп пообещал вскоре сделать Ормузский пролив безопасным

Военный потенциал Ирана был полностью уничтожен, однако страна все еще способна наносить точечные удары по судоходству. США призывают мировых лидеров присоединиться к охране стратегической морской артерии.
Главные тезисы
- Трамп призывает мировых лидеров присоединиться к обеспечению безопасности в Ормузском проливе.
- Иран способен наносить точечные удары по судоходству из-за риска мелких диверсий, несмотря на разгром своих вооруженных сил.
Трамп считает, что уже победил в Иране
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.
Дональд Трамп обратился в Китай, Великобританию, Францию, Японию и Южную Корею с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив для совместного патрулирования.
По словам Трампа, несмотря на то, что основные силы Тегерана разгромлены, риск мелких диверсий сохраняется из-за действий руководства страны, которое было "полностью обезглавлено".
Он отметил, что Ирану все еще легко отправить один-два дрона или установить мину вдоль водной артерии.
Президент США подчеркнул решимость Вашингтона окончательно стабилизировать регион.
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-