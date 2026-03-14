Трамп пообещал вскоре сделать Ормузский пролив безопасным

Военный потенциал Ирана был полностью уничтожен, однако страна все еще способна наносить точечные удары по судоходству. США призывают мировых лидеров присоединиться к охране стратегической морской артерии.

Трамп считает, что уже победил в Иране

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Дональд Трамп обратился в Китай, Великобританию, Францию, Японию и Южную Корею с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив для совместного патрулирования.

Многие страны, особенно те, на которые влияет попытка Ирана закрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с Соединенными Штатами Америки, чтобы пролив оставался открытым и безопасным. Дональд Трамп Президент США

По словам Трампа, несмотря на то, что основные силы Тегерана разгромлены, риск мелких диверсий сохраняется из-за действий руководства страны, которое было "полностью обезглавлено".

Он отметил, что Ирану все еще легко отправить один-два дрона или установить мину вдоль водной артерии.

Президент США подчеркнул решимость Вашингтона окончательно стабилизировать регион.