Трамп пообещал вскоре сделать Ормузский пролив безопасным
Категория
Политика
Дата публикации

Donald Trump
Трамп
Read in English
Читати українською

Военный потенциал Ирана был полностью уничтожен, однако страна все еще способна наносить точечные удары по судоходству. США призывают мировых лидеров присоединиться к охране стратегической морской артерии.

Главные тезисы

  • Трамп призывает мировых лидеров присоединиться к обеспечению безопасности в Ормузском проливе.
  • Иран способен наносить точечные удары по судоходству из-за риска мелких диверсий, несмотря на разгром своих вооруженных сил.

Трамп считает, что уже победил в Иране

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Дональд Трамп обратился в Китай, Великобританию, Францию, Японию и Южную Корею с призывом направить военные корабли в Ормузский пролив для совместного патрулирования.

Многие страны, особенно те, на которые влияет попытка Ирана закрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с Соединенными Штатами Америки, чтобы пролив оставался открытым и безопасным.

Дональд Трамп

Президент США

По словам Трампа, несмотря на то, что основные силы Тегерана разгромлены, риск мелких диверсий сохраняется из-за действий руководства страны, которое было "полностью обезглавлено".

Он отметил, что Ирану все еще легко отправить один-два дрона или установить мину вдоль водной артерии.

Пост Трампа

Президент США подчеркнул решимость Вашингтона окончательно стабилизировать регион.

Соединенные Штаты будут сильно бомбить береговую линию и постоянно уничтожать иранские лодки и корабли. Так или иначе, мы вскоре сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?