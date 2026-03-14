Трамп пообіцяв незабаром зробити Ормузьку протоку безпечною

Військовий потенціал Ірану повністю знищено, проте країна все ще здатна наносити точкові удари по судноплавству. США закликають світових лідерів приєднатися до охорони стратегічної морської артерії.
Головні тези:
- Трамп закликав лідерів країн направити військові кораблі до Ормузької протоки для спільного патрулювання.
- Іран може наносити точкові удари по судноплавству через ризик дрібних диверсій.
- США підтримують рішучість стабілізувати регіон і зробити Ормузьку протоку безпечною.
Трамп вважає, що вже переміг в Ірані
Про це заявив президент США Дональд Трамп у Truth Social.
Дональд Трамп звернувся до Китаю, Великої Британії, Франції, Японії та Південної Кореї із закликом направити військові кораблі до Ормузької протоки для спільного патрулювання.
За словами Трампа, попри те, що основні сили Тегерана розгромлені, ризик дрібних диверсій зберігається через дії керівництва країни, яке було "повністю обезголовлене".
Він зазначив, що Ірану все ще легко надіслати один-два дрони або встановити міну вздовж водної артерії.
Президент США підкреслив рішучість Вашингтона остаточно стабілізувати регіон.
Більше по темі
