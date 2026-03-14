Трамп пообіцяв незабаром зробити Ормузьку протоку безпечною

Військовий потенціал Ірану повністю знищено, проте країна все ще здатна наносити точкові удари по судноплавству. США закликають світових лідерів приєднатися до охорони стратегічної морської артерії.

Трамп вважає, що вже переміг в Ірані

Про це заявив президент США Дональд Трамп у Truth Social.

Дональд Трамп звернувся до Китаю, Великої Британії, Франції, Японії та Південної Кореї із закликом направити військові кораблі до Ормузької протоки для спільного патрулювання.

Багато країн, особливо ті, на які впливає спроба Ірану закрити Ормузьку протоку, направлять військові кораблі спільно зі Сполученими Штатами Америки, щоб протока залишалася відкритою та безпечною. Дональд Трамп Президент США

За словами Трампа, попри те, що основні сили Тегерана розгромлені, ризик дрібних диверсій зберігається через дії керівництва країни, яке було "повністю обезголовлене".

Він зазначив, що Ірану все ще легко надіслати один-два дрони або встановити міну вздовж водної артерії.

Пост Трампа

Президент США підкреслив рішучість Вашингтона остаточно стабілізувати регіон.