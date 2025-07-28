Трамп поставил Путину новые жесткие требования насчет прекращения войны против Украины

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении сократить ультиматум для России с целью принуждения его к заключению соглашения о мире в Украине до 10-12 дней.
Главные тезисы
- Дональд Трамп установил ультиматум для Путина на заключение мирного соглашения в Украине в течение 10-12 дней.
- Объявив новый жесткий срок, Трамп подчеркнул отсутствие прогресса со стороны России после предыдущего ультиматума.
- Президент США намерен принудить Россию к прекращению военных действий в Украине и установил конкретные сроки для достижения этой цели.
Трамп поставил Путину новый ультиматум по поводу войны против Украины
Об этом он сказал 28 июля журналистам во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Он подчеркнул, что дал раньше 50 дней России, но сейчас не видит никакого прогресса.
14 июля Дональд Трамп объявил 50-дневный ультиматум для России с целью побуждения ее к миру в Украине.
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