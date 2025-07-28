Трамп поставил Путину новые жесткие требования насчет прекращения войны против Украины
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Трамп поставил Путину новые жесткие требования насчет прекращения войны против Украины

Трамп
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Источник:  Fox News

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении сократить ультиматум для России с целью принуждения его к заключению соглашения о мире в Украине до 10-12 дней.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп установил ультиматум для Путина на заключение мирного соглашения в Украине в течение 10-12 дней.
  • Объявив новый жесткий срок, Трамп подчеркнул отсутствие прогресса со стороны России после предыдущего ультиматума.
  • Президент США намерен принудить Россию к прекращению военных действий в Украине и установил конкретные сроки для достижения этой цели.

Трамп поставил Путину новый ультиматум по поводу войны против Украины

Об этом он сказал 28 июля журналистам во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Я установлю новый срок — около десяти или двенадцати дней с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он подчеркнул, что дал раньше 50 дней России, но сейчас не видит никакого прогресса.

Ранее президент США заявил о намерении сократить срок для Путина по заключению им мирного соглашения. Однако тогда он не указал конкретные сроки.

14 июля Дональд Трамп объявил 50-дневный ультиматум для России с целью побуждения ее к миру в Украине.

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