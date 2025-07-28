Трамп поставив Путіну нові жорсткі вимоги стосовно припинення війни проти України
Категорія
Політика
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Трамп поставив Путіну нові жорсткі вимоги стосовно припинення війни проти України

Трамп
Джерело:  Fox News

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір скоротити ультиматум для Росії з метою примушення її до укладення угоди про мир в Україні до 10-12 днів.

Головні тези:

  • Дональд Трамп оголосив про скорочення ультиматуму для Росії щодо укладення мирної угоди в Україні.
  • Термін для узгодження угоди скорочено до 10-12 днів з моменту заявлення ультиматуму.
  • Президент США підкреслив відсутність прогресу з боку Росії після попереднього 50-денного терміну.

Трамп поставив Путіну новий ультиматум щодо війни проти України

Про це він сказав 28 липня журналістам під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Я встановлю новий термін — близько десяти або дванадцяти днів від сьогодні. Немає сенсу чекати.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він підкреслив, що дав раніше 50 днів Росії, але зараз не бачить жодного прогресу.

Раніше президент США заявив про намір скоротити термін для Путіна щодо укладання ним мирної угоди. Однак тоді він не вказав конкретних термінів.

14 липня Дональд Трамп оголосив 50-денний ультиматум для Росії з метою примушення її до миру в Україні.

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