Трамп поставив Путіну нові жорсткі вимоги стосовно припинення війни проти України

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір скоротити ультиматум для Росії з метою примушення її до укладення угоди про мир в Україні до 10-12 днів.
Головні тези:
- Дональд Трамп оголосив про скорочення ультиматуму для Росії щодо укладення мирної угоди в Україні.
- Термін для узгодження угоди скорочено до 10-12 днів з моменту заявлення ультиматуму.
- Президент США підкреслив відсутність прогресу з боку Росії після попереднього 50-денного терміну.
Трамп поставив Путіну новий ультиматум щодо війни проти України
Про це він сказав 28 липня журналістам під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Він підкреслив, що дав раніше 50 днів Росії, але зараз не бачить жодного прогресу.
14 липня Дональд Трамп оголосив 50-денний ультиматум для Росії з метою примушення її до миру в Україні.
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