Трамп поставив Путіну нові жорсткі вимоги стосовно припинення війни проти України

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір скоротити ультиматум для Росії з метою примушення її до укладення угоди про мир в Україні до 10-12 днів.

Трамп поставив Путіну новий ультиматум щодо війни проти України

Про це він сказав 28 липня журналістам під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Я встановлю новий термін — близько десяти або дванадцяти днів від сьогодні. Немає сенсу чекати. Дональд Трамп Президент США

Він підкреслив, що дав раніше 50 днів Росії, але зараз не бачить жодного прогресу.

Раніше президент США заявив про намір скоротити термін для Путіна щодо укладання ним мирної угоди. Однак тоді він не вказав конкретних термінів. Поширити

14 липня Дональд Трамп оголосив 50-денний ультиматум для Росії з метою примушення її до миру в Україні.