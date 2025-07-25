Трамп заінтригував можливістю спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
Категорія
Політика
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Трамп заінтригував можливістю спільної зустрічі з Зеленським і Путіним

Трамп
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Джерело:  online.ua

Президент США Дональд Трамп повинен зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським та нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Трамп виявив бажання зустрітись з Зеленським і Путіним.
  • Поточний Договір про скорочення наступального озброєння між США та Росією може сплинути на початку 2026 року.

Трамп прагне зустрічі з Зеленським і Путіним

Про це він заявив журналістам.

Це точно станеться, хоча така зустріч мала відбутись ще три місяці тому.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Президент США Дональд Трамп також заявив, що хоче підготувати новий договір про обмеження ядерних озброєнь між Сполученими Штатами та Росією. Чинний договір спливає на початку 2026 року.

Коли журналісти запитали в Трампа, чи хотів би він подальшого скорочення ядерних озброєнь у світі, він відповів ствердно. Проте термін дії третього Договору про скорочення наступального озброєння, СНО-3, спливає вже через шість місяців.

Я б хотів цього. Але це (сплиття термінів договору — ред.) проблема для всього світу. Знаєте, ми маємо обмеження, і у них, як ви знаєте, є обмеження на ядерну зброю. Ми не хочемо, щоб ця угода спливала. Ми починаємо працювати над цим. Але це є великою проблемою для всього світу.

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