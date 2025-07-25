Трамп заінтригував можливістю спільної зустрічі з Зеленським і Путіним

Я б хотів цього. Але це (сплиття термінів договору — ред.) проблема для всього світу. Знаєте, ми маємо обмеження, і у них, як ви знаєте, є обмеження на ядерну зброю. Ми не хочемо, щоб ця угода спливала. Ми починаємо працювати над цим. Але це є великою проблемою для всього світу.