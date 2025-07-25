Президент США Дональд Трамп должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и нелегитимным президентом России Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Трамп выразил желание встретиться с Зеленским и Путиным, вызвав интерес со стороны журналистов и общественности.
- Президент США планирует подготовить новый договор об ограничении ядерных вооружений с Россией перед истечением срока действия текущего соглашения.
- Срок действия третьего Договора о сокращении наступательного вооружения, СНВ-3, истекает через шесть месяцев, что создает напряженную ситуацию на мировой арене.
Трамп стремится к встрече с Зеленским и Путиным
Об этом он заявил журналистам.
Президент США Дональд Трамп также заявил, что намерен подготовить новый договор об ограничении ядерных вооружений между Соединенными Штатами и Россией. Действующий договор истекает в начале 2026 года.
Когда журналисты спросили Трампа, хотел ли он дальнейшего сокращения ядерных вооружений в мире, он ответил утвердительно. Однако срок действия третьего Договора о сокращении наступательного вооружения, СНВ-3, истекает уже через шесть месяцев.
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