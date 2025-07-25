Трамп заинтриговал возможностью совместной встречи с Зеленским и Путиным

Я бы этого хотел. Но это (соблюдение сроков договора — ред.) проблема для всего мира. Знаете, у нас есть ограничения, и у них, как вы знаете, есть ограничения на ядерное оружие. Мы не хотим, чтобы это соглашение истекало. Мы начинаем работать над этим. Но это большая проблема для всего мира.