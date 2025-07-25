Трамп заинтриговал возможностью совместной встречи с Зеленским и Путиным
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Трамп заинтриговал возможностью совместной встречи с Зеленским и Путиным

Трамп
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Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и нелегитимным президентом России Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Трамп выразил желание встретиться с Зеленским и Путиным, вызвав интерес со стороны журналистов и общественности.
  • Президент США планирует подготовить новый договор об ограничении ядерных вооружений с Россией перед истечением срока действия текущего соглашения.
  • Срок действия третьего Договора о сокращении наступательного вооружения, СНВ-3, истекает через шесть месяцев, что создает напряженную ситуацию на мировой арене.

Трамп стремится к встрече с Зеленским и Путиным

Об этом он заявил журналистам.

Это точно произойдет, хотя такая встреча должна была состояться еще три месяца назад.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Президент США Дональд Трамп также заявил, что намерен подготовить новый договор об ограничении ядерных вооружений между Соединенными Штатами и Россией. Действующий договор истекает в начале 2026 года.

Когда журналисты спросили Трампа, хотел ли он дальнейшего сокращения ядерных вооружений в мире, он ответил утвердительно. Однако срок действия третьего Договора о сокращении наступательного вооружения, СНВ-3, истекает уже через шесть месяцев.

Я бы этого хотел. Но это (соблюдение сроков договора — ред.) проблема для всего мира. Знаете, у нас есть ограничения, и у них, как вы знаете, есть ограничения на ядерное оружие. Мы не хотим, чтобы это соглашение истекало. Мы начинаем работать над этим. Но это большая проблема для всего мира.

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