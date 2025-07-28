Трамп розчарувався у Путіні — планує скоротити час ультиматуму щодо України
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Трамп розчарувався у Путіні — планує скоротити час ультиматуму щодо України

Трамп
Джерело:  Fox News

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається скоротити час, даний нелегітимному правителю Росії Володимиру Путіну на те, щоб домовитися з Україною про припинення вогню.

Головні тези:

  • Трамп вимагає від Путіна припинення війни в Україні та обіцяє нові санкції у разі невиконання угоди
  • Президент США виявив розчарування у російському лідері та готується до перегляду ультиматуму
  • Бездіяльність Росії щодо припинення конфлікту у Донбасі може призвести до посилення міжнародного тиску

Трамп планує скоротити час ультиматуму Путіну щодо України

Про це Трамп сказав під час спільного спілкування з пресою в Тернберрі (Шотландія) за участю прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Американський лідер знову зазначив, що він сильно розчарований Путіним. В іншому підсумку, після закінчення 50 днів, Трамп обіцяв ввести вторинні санкції проти Росії.

У нас були обговорення, і ми думали, що вже неодноразово прийшли до якогось рішення. А потім Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто на кшталт Києва, вбиває багато людей, і я кажу: так робити не треба. Тому подивимося, що з цього вийде.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Також Трамп додав, що він перегляне 50-денний ультиматум, який дав російському диктатору, адже "вважає, що вже знає його відповідь".

Він зазначив, що вже чотири рази розмовляв із Путіним і думав, що війну можна було вже врегулювати "багато разів". Доки Україна, за його словами, "хоче щось робити" для припинення повномасштабної війни, з боку РФ "чути виключно розмови".

Нагадаємо, у середині липня Трамп встановив для Росії 50-денний термін для досягнення угоди про мир або припинення вогню у війні проти України.

В іншому разі на Москву чекають нові санкційні обмеження. Насамперед йдеться про введення високих мит і вторинних санкцій.

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