Трамп розчарувався у Путіні — планує скоротити час ультиматуму щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається скоротити час, даний нелегітимному правителю Росії Володимиру Путіну на те, щоб домовитися з Україною про припинення вогню.
Головні тези:
- Трамп вимагає від Путіна припинення війни в Україні та обіцяє нові санкції у разі невиконання угоди
- Президент США виявив розчарування у російському лідері та готується до перегляду ультиматуму
- Бездіяльність Росії щодо припинення конфлікту у Донбасі може призвести до посилення міжнародного тиску
Трамп планує скоротити час ультиматуму Путіну щодо України
Про це Трамп сказав під час спільного спілкування з пресою в Тернберрі (Шотландія) за участю прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.
Американський лідер знову зазначив, що він сильно розчарований Путіним. В іншому підсумку, після закінчення 50 днів, Трамп обіцяв ввести вторинні санкції проти Росії.
Також Трамп додав, що він перегляне 50-денний ультиматум, який дав російському диктатору, адже "вважає, що вже знає його відповідь".
Нагадаємо, у середині липня Трамп встановив для Росії 50-денний термін для досягнення угоди про мир або припинення вогню у війні проти України.
В іншому разі на Москву чекають нові санкційні обмеження. Насамперед йдеться про введення високих мит і вторинних санкцій.
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