Трамп разочаровался в Путине — планирует сократить время ультиматума насчет Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается сократить время, данное нелегитимному правителю России Владимиру Путину на то, чтобы договориться с Украиной о прекращении огня.
Главные тезисы
- Трамп собирается сократить время ультиматума для Путина по прекращению войны в Украине.
- В случае невыполнения требований, президент США обещает ввести новые санкции против России.
- Российский лидер оказался разочарованием для Трампа, который уже четыре раза обсуждал ситуацию с Путиным.
Трамп планирует сократить время ультиматума Путину насчет Украины
Об этом Трамп сказал во время совместного общения с прессой в Тернберри (Шотландия) с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Американский лидер снова отметил, что он сильно разочарован Путиным. Иначе, по истечении 50 дней, Трамп обещал ввести вторичные санкции против России.
Также Трамп добавил, что он пересмотрит 50-дневный ультиматум, который дал российскому диктатору, ведь считает, что уже знает его ответ.
Напомним, в середине июля Трамп установил для России 50-дневный срок для достижения соглашения о мире или прекращении огня в войне против Украины.
В противном случае Москву ждут новые санкционные ограничения. В первую очередь речь идет о введении высоких пошлин и вторичных санкций.
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