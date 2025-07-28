Трамп разочаровался в Путине — планирует сократить время ультиматума насчет Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается сократить время, данное нелегитимному правителю России Владимиру Путину на то, чтобы договориться с Украиной о прекращении огня.

Трамп планирует сократить время ультиматума Путину насчет Украины

Об этом Трамп сказал во время совместного общения с прессой в Тернберри (Шотландия) с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Американский лидер снова отметил, что он сильно разочарован Путиным. Иначе, по истечении 50 дней, Трамп обещал ввести вторичные санкции против России.

У нас были обсуждения, и мы думали, что уже неоднократно пришли к какому-либо решению. А потом Путин выходит и начинает запускать ракеты в какой-то город типа Киева, убивает много людей, и я говорю: так делать не надо. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Дональд Трамп Президент США

Также Трамп добавил, что он пересмотрит 50-дневный ультиматум, который дал российскому диктатору, ведь считает, что уже знает его ответ.

Он отметил, что уже четыре раза разговаривал с Путиным и думал, что войну можно было уже урегулировать "много раз". Пока Украина, по его словам, "хочет что-то делать" для прекращения полномасштабной войны, со стороны РФ "слышны исключительно разговоры". Поделиться

Напомним, в середине июля Трамп установил для России 50-дневный срок для достижения соглашения о мире или прекращении огня в войне против Украины.