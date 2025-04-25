Трамп потребовал от Украины немедленного подписания финального соглашения о редкоземельных металлах

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина во главе с Владимиром Зеленским еще не подписала финальное соглашение о редкоземельных металлах и надеется, что это произойдет немедленно.
Главные тезисы
- Трамп надеется, что Украина немедленно подпишет финальное соглашение о редкоземельных металлах.
- Это опоздание минимум на три недели, считает Трамп.
Трамп давит на Украину относительно подписания соглашения о редкоземах
Об этом он написал в Truth Social.
Также он добавил, что работа над мирным соглашением между РФ и Украиной "в общем-то происходит гладко".
Успех, кажется, в будущем! — заявил Трамп.
16 апреля первая вице-премьер-министр, министерша экономики Юлия Свириденко рассказала, что в переговорах Украины и США относительно соглашения о редкоземельных минералах есть положительный шаг, который договорились зафиксировать в меморандуме о намерениях.
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