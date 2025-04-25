Трамп потребовал от Украины немедленного подписания финального соглашения о редкоземельных металлах

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина во главе с Владимиром Зеленским еще не подписала финальное соглашение о редкоземельных металлах и надеется, что это произойдет немедленно.

Трамп давит на Украину относительно подписания соглашения о редкоземах

Об этом он написал в Truth Social.

Украина во главе с Владимиром Зеленским не подписала финальные документы относительно очень важного соглашения с Соединенными Штатами о редкоземельных элементах. Это опоздание минимум на три недели. Надеемся, что она будет подписана немедленно. Дональд Трамп Президент США

Также он добавил, что работа над мирным соглашением между РФ и Украиной "в общем-то происходит гладко".

Успех, кажется, в будущем! — заявил Трамп.

Пост Трампа

16 апреля первая вице-премьер-министр, министерша экономики Юлия Свириденко рассказала, что в переговорах Украины и США относительно соглашения о редкоземельных минералах есть положительный шаг, который договорились зафиксировать в меморандуме о намерениях.