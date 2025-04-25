Трамп зажадав від України негайного підписання фінальної угоди щодо рідкісноземельних металів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна на чолі з Володимиром Зеленським ще не підписала фінальну угоду про рідкісноземельні метали, та сподівається, що це відбудеться негайно.

Трамп тисне на Україну щодо підписання угоди про рідкісноземи

Про це він написав у TruthSocial.

Україна на чолі з Володимиром Зеленським не підписала фінальні документи щодо дуже важливої угоди зі Сполученими Штатами щодо рідкісноземельних елементів. Це запізнення щонайменше на три тижні. Сподіваємося, що вона буде підписана негайно. Дональд Трамп Президент США

Також він додав, що робота над мирною угодою між РФ і Україною "у загальному відбувається гладко".

Успіх, здається, в майбутньому! — заявив Трамп.

Пост Трампа

16 квітня перша віцепремʼєр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що в переговорах України й США стосовно угоди про рідкісноземельні мінерали є позитивний крок, який домовилися зафіксувати в меморандумі про наміри.