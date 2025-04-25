Трамп зажадав від України негайного підписання фінальної угоди щодо рідкісноземельних металів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Трамп зажадав від України негайного підписання фінальної угоди щодо рідкісноземельних металів

Трамп
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Джерело:  online.ua

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна на чолі з Володимиром Зеленським ще не підписала фінальну угоду про рідкісноземельні метали, та сподівається, що це відбудеться негайно.

Головні тези:

  • Трамп сподівається, що Україна негайно підпише фінальну угоду про рідкісноземельні метали.
  • Це запізнення щонайменше на три тижні, вважає Трамп.

 

Трамп тисне на Україну щодо підписання угоди про рідкісноземи

Про це він написав у TruthSocial.

Україна на чолі з Володимиром Зеленським не підписала фінальні документи щодо дуже важливої угоди зі Сполученими Штатами щодо рідкісноземельних елементів. Це запізнення щонайменше на три тижні. Сподіваємося, що вона буде підписана негайно.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Також він додав, що робота над мирною угодою між РФ і Україною "у загальному відбувається гладко".

Успіх, здається, в майбутньому! — заявив Трамп.

Пост Трампа

16 квітня перша віцепремʼєр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що в переговорах України й США стосовно угоди про рідкісноземельні мінерали є позитивний крок, який домовилися зафіксувати в меморандумі про наміри.

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