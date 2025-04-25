Трамп зажадав від України негайного підписання фінальної угоди щодо рідкісноземельних металів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна на чолі з Володимиром Зеленським ще не підписала фінальну угоду про рідкісноземельні метали, та сподівається, що це відбудеться негайно.
Головні тези:
- Трамп сподівається, що Україна негайно підпише фінальну угоду про рідкісноземельні метали.
- Це запізнення щонайменше на три тижні, вважає Трамп.
Трамп тисне на Україну щодо підписання угоди про рідкісноземи
Про це він написав у TruthSocial.
Також він додав, що робота над мирною угодою між РФ і Україною "у загальному відбувається гладко".
Успіх, здається, в майбутньому! — заявив Трамп.
16 квітня перша віцепремʼєр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що в переговорах України й США стосовно угоди про рідкісноземельні мінерали є позитивний крок, який домовилися зафіксувати в меморандумі про наміри.
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