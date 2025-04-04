Трамп похвастался "золотой картой" для иностранцев со своим лицом — видео

Президент США Дональд Трамп с гордостью продемонстрировал журналистам на борту своего самолета Air Force One "золотую карту" стоимостью 5 млн долл со своим изображением, которое могут получить богатые иностранцы.
Главные тезисы
- Президент США Дональд Трамп представил программу “золотых карт” стоимостью 5 млн долларов, позволяющую инвесторам получить право на проживание в США.
- Инициатива Трампа вызвала обсуждение среди сторонников и критиков, кто считает, что привлечение капитала важнее, а кто призывает к приоритету привлечения квалифицированных специалистов.
- Основанная на программе EB-5, “золотая карта” предоставляет иностранцам возможность получения грин-карты через инвестиции в экономику США.
Трамп похвастался "золотой картой"
Предложенная Трампом программа "золотой карты" будет предоставлять право на проживание в США лицам, инвестирующим в страну 5 млн долларов.
Еще в феврале Трамп объявил о планах начать продажу "золотых карточек", которые будут предоставлять привилегии иностранцам с "большим карманом". Тогда Трамп говорил, что российские олигархи могут получить право купить такую карту.
Donald Trump Truth Social 4/03/25 06:22 PM pic.twitter.com/4vMINz1W8w— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 4, 2025
Трамп утверждал, что он стал первым покупателем карты и объяснил, что она, вероятно, "выйдет менее чем через две недели".
В основе системы "золотых карт" лежит обновление визовой программы EB-5, предоставляющей иностранным гражданам, инвестировавшим в США около 1 миллиона долларов, возможность получить грин-карту, отличающуюся от визы тем, что позволяет постоянное проживание и открывает путь к получению гражданства.
В отличие от определенных виз, которые привязывают иностранцев к конкретным рабочим местам, грин-карты дают мигрантам гибкость в выборе места работы.
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