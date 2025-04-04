Трамп похвастался "золотой картой" для иностранцев со своим лицом — видео

Президент США Дональд Трамп с гордостью продемонстрировал журналистам на борту своего самолета Air Force One "золотую карту" стоимостью 5 млн долл со своим изображением, которое могут получить богатые иностранцы.

Трамп похвастался "золотой картой"

Предложенная Трампом программа "золотой карты" будет предоставлять право на проживание в США лицам, инвестирующим в страну 5 млн долларов.

За 5 миллионов долларов она может стать вашей. Это была первая из карт. Вы знаете, что это за карта? Это золотая карта, карта Трампа. Дональд Трамп Президент США

Еще в феврале Трамп объявил о планах начать продажу "золотых карточек", которые будут предоставлять привилегии иностранцам с "большим карманом". Тогда Трамп говорил, что российские олигархи могут получить право купить такую карту.

Donald Trump Truth Social 4/03/25 06:22 PM pic.twitter.com/4vMINz1W8w — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 4, 2025

Трамп утверждал, что он стал первым покупателем карты и объяснил, что она, вероятно, "выйдет менее чем через две недели".

В основе системы "золотых карт" лежит обновление визовой программы EB-5, предоставляющей иностранным гражданам, инвестировавшим в США около 1 миллиона долларов, возможность получить грин-карту, отличающуюся от визы тем, что позволяет постоянное проживание и открывает путь к получению гражданства.

В отличие от определенных виз, которые привязывают иностранцев к конкретным рабочим местам, грин-карты дают мигрантам гибкость в выборе места работы.