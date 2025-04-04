Трамп похвастался "золотой картой" для иностранцев со своим лицом — видео
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Трамп похвастался "золотой картой" для иностранцев со своим лицом — видео

Donald Trump
Трамп
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Президент США Дональд Трамп с гордостью продемонстрировал журналистам на борту своего самолета Air Force One "золотую карту" стоимостью 5 млн долл со своим изображением, которое могут получить богатые иностранцы.

Главные тезисы

  • Президент США Дональд Трамп представил программу “золотых карт” стоимостью 5 млн долларов, позволяющую инвесторам получить право на проживание в США.
  • Инициатива Трампа вызвала обсуждение среди сторонников и критиков, кто считает, что привлечение капитала важнее, а кто призывает к приоритету привлечения квалифицированных специалистов.
  • Основанная на программе EB-5, “золотая карта” предоставляет иностранцам возможность получения грин-карты через инвестиции в экономику США.

Трамп похвастался "золотой картой"

Предложенная Трампом программа "золотой карты" будет предоставлять право на проживание в США лицам, инвестирующим в страну 5 млн долларов.

За 5 миллионов долларов она может стать вашей. Это была первая из карт. Вы знаете, что это за карта? Это золотая карта, карта Трампа.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Еще в феврале Трамп объявил о планах начать продажу "золотых карточек", которые будут предоставлять привилегии иностранцам с "большим карманом". Тогда Трамп говорил, что российские олигархи могут получить право купить такую карту.

Трамп утверждал, что он стал первым покупателем карты и объяснил, что она, вероятно, "выйдет менее чем через две недели".

В основе системы "золотых карт" лежит обновление визовой программы EB-5, предоставляющей иностранным гражданам, инвестировавшим в США около 1 миллиона долларов, возможность получить грин-карту, отличающуюся от визы тем, что позволяет постоянное проживание и открывает путь к получению гражданства.

В отличие от определенных виз, которые привязывают иностранцев к конкретным рабочим местам, грин-карты дают мигрантам гибкость в выборе места работы.

Инициатива "золотой карты", объявленная как часть более широкой реформы иммиграционной системы, свидетельствует о том, что президент США сосредотачивается на иммиграции, ориентированной на инвестиции. Поклонники утверждают, что это может принести значительный капитал в США, тогда как критики утверждают, что приоритетом должно стать привлечение квалифицированных талантов.

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