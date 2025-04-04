Трамп похвалився "золотою картою" для іноземців зі своїм обличчям — відео

Президент США Дональд Трамп з гордістю продемонстрував журналістам на борту свого літака Air Force One "золоту карту" вартістю 5 млн дол зі своїм зображенням, яку можуть отримати багаті іноземці.

Трамп похизувався “золотою картою”

Запропонована Трампом програма "золотої карти" надаватиме право на проживання в США особам, які інвестують у країну 5 млн доларів.

За 5 мільйонів доларів вона може стати вашою. Це була перша з карт. Ви знаєте, що це за карта? Це золота карта, карта Трампа. Дональд Трамп Президент США

Ще в лютому Трамп оголосив про плани розпочати продаж "золотих карток", які надаватимуть привілеї іноземцям з "великою кишенею". Тоді Трамп говорив, що російські олігархи можуть отримати право купити таку карту.

Donald Trump Truth Social 4/03/25 06:22 PM pic.twitter.com/4vMINz1W8w — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 4, 2025

Трамп стверджував, що він став першим покупцем карти і пояснив, що вона, ймовірно, "вийде менш ніж за два тижні".

В основі системи "золотих карт" лежить оновлення візової програми EB-5, яка надає іноземним громадянам, що інвестували в США близько 1 мільйона доларів, можливість отримати грін-карту, яка відрізняється від візи тим, що дозволяє постійне проживання і відкриває шлях до отримання громадянства.

На відміну від певних віз, які прив'язують іноземців до конкретних робочих місць, грін-карти дають мігрантам гнучкість у виборі місця роботи.