Трамп похвалився "золотою картою" для іноземців зі своїм обличчям — відео
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Трамп похвалився "золотою картою" для іноземців зі своїм обличчям — відео

Donald Trump
Трамп

Президент США Дональд Трамп з гордістю продемонстрував журналістам на борту свого літака Air Force One "золоту карту" вартістю 5 млн дол зі своїм зображенням, яку можуть отримати багаті іноземці.

Головні тези:

  • Президент США Дональд Трамп похизувався програмою “золотих карток”, яка вартує 5 мільйонів доларів та надає право на проживання у США особам, які інвестують у країну.
  • Система “золотих карт" базується на оновленні візової програми EB-5, яка створює можливість отримання грін-карти через інвестиції великих сум коштів в економіку країни.
  • Ініціатива Трампа викликала обговорення між прихильниками та критиками.

Трамп похизувався “золотою картою”

Запропонована Трампом програма "золотої карти" надаватиме право на проживання в США особам, які інвестують у країну 5 млн доларів.

За 5 мільйонів доларів вона може стати вашою. Це була перша з карт. Ви знаєте, що це за карта? Це золота карта, карта Трампа.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Ще в лютому Трамп оголосив про плани розпочати продаж "золотих карток", які надаватимуть привілеї іноземцям з "великою кишенею". Тоді Трамп говорив, що російські олігархи можуть отримати право купити таку карту.

Трамп стверджував, що він став першим покупцем карти і пояснив, що вона, ймовірно, "вийде менш ніж за два тижні".

В основі системи "золотих карт" лежить оновлення візової програми EB-5, яка надає іноземним громадянам, що інвестували в США близько 1 мільйона доларів, можливість отримати грін-карту, яка відрізняється від візи тим, що дозволяє постійне проживання і відкриває шлях до отримання громадянства.

На відміну від певних віз, які прив'язують іноземців до конкретних робочих місць, грін-карти дають мігрантам гнучкість у виборі місця роботи.

Ініціатива "золотої карти", оголошена як частина ширшої реформи імміграційної системи, свідчить про те, що президент США зосереджується на імміграції, орієнтованій на інвестиції. Прихильники стверджують, що це може принести значний капітал у США, тоді як критики стверджують, що пріоритетом має стати залучення кваліфікованих талантів.

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