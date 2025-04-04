Трамп похвалився "золотою картою" для іноземців зі своїм обличчям — відео

Президент США Дональд Трамп з гордістю продемонстрував журналістам на борту свого літака Air Force One "золоту карту" вартістю 5 млн дол зі своїм зображенням, яку можуть отримати багаті іноземці.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп похизувався програмою “золотих карток”, яка вартує 5 мільйонів доларів та надає право на проживання у США особам, які інвестують у країну.
- Система “золотих карт" базується на оновленні візової програми EB-5, яка створює можливість отримання грін-карти через інвестиції великих сум коштів в економіку країни.
- Ініціатива Трампа викликала обговорення між прихильниками та критиками.
Трамп похизувався “золотою картою”
Запропонована Трампом програма "золотої карти" надаватиме право на проживання в США особам, які інвестують у країну 5 млн доларів.
Ще в лютому Трамп оголосив про плани розпочати продаж "золотих карток", які надаватимуть привілеї іноземцям з "великою кишенею". Тоді Трамп говорив, що російські олігархи можуть отримати право купити таку карту.
Donald Trump Truth Social 4/03/25 06:22 PM pic.twitter.com/4vMINz1W8w— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 4, 2025
Трамп стверджував, що він став першим покупцем карти і пояснив, що вона, ймовірно, "вийде менш ніж за два тижні".
В основі системи "золотих карт" лежить оновлення візової програми EB-5, яка надає іноземним громадянам, що інвестували в США близько 1 мільйона доларів, можливість отримати грін-карту, яка відрізняється від візи тим, що дозволяє постійне проживання і відкриває шлях до отримання громадянства.
На відміну від певних віз, які прив'язують іноземців до конкретних робочих місць, грін-карти дають мігрантам гнучкість у виборі місця роботи.
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