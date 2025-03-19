Трамп предложил неожиданный вариант помощи энергетике Украины

Президент Дональд Трамп в ходе беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским обсудил вопросы электростанций и АЭС в Украине. Он отметил, что США могут помочь Украине в управлении ими.
Главные тезисы
- Президент Трамп предложил помощь Украине в управлении энергетическими объектами, используя американский опыт.
- Американская собственность на украинских электростанциях может стать защитой и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры.
- Предложение Трампа рассматривается в контексте российской оккупации некоторых энергетических объектов в Украине, включая Запорожскую АЭС.
Трамп заговорил об американской собственности на электростанции Украины
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
По словам Левитта, Трамп заявил Зеленскому, что США могли бы оказать большую помощь Украине в эксплуатации этих станций, используя свой опыт в области электроэнергетики и коммунального хозяйства.
Также президент США добавил, что лучшим вариантом помощи может быть "американское владение объектами".
Press Secretary Karoline Leavitt Briefs Members of the Media, Mar. 19, 2025 https://t.co/KpIco4bmJ8— The White House (@WhiteHouse) March 19, 2025
Ранее Трамп заявлял, что также будет говорить с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным об украинских "электростанциях". Вероятно, речь идет, в частности, о Запорожской АЭС, которая находится под российской оккупацией.
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