Трамп запропонував неочікуваний варіант допомоги енергетиці України
Категорія
Світ
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Трамп запропонував неочікуваний варіант допомоги енергетиці України

The White House
Трамп

Президент Дональд Трамп під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським обговорив питання електростанцій та АЕС в Україні. Він зазначив, що США можуть допомогти Україні в управлінні ними.

Головні тези:

  • Президент Трамп запропонував допомогу Україні в управлінні електростанціями, використовуючи американський досвід.
  • Можливе американське володіння енергетичними об'єктами української інфраструктури для захисту та підтримки.
  • Такий крок може стати ключовим для української енергетики, особливо в контексті російської окупації деяких станцій.

Трамп заговорив про американську власність на електростанції України

Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Керолайн Левітт.

За словами Левітт, Трамп заявив Зеленському, що США могли б надати велику допомогу Україні в експлуатації цих станцій, використовуючи свій досвід у галузі електроенергетики та комунального господарства.

Також президент США додав, що найкращим варіантом допомоги може бути "американське володіння об'єктами".

Американська власність на ці станції стала б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою для української енергетичної інфраструктури, — зазначила Левітт.

Раніше Трамп заявляв, що також говоритиме з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним про українські "електростанції". Ймовірно, йдеться зокрема про Запорізьку АЕС, яка перебуває під російською окупацією.

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