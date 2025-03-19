Трамп запропонував неочікуваний варіант допомоги енергетиці України

Президент Дональд Трамп під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським обговорив питання електростанцій та АЕС в Україні. Він зазначив, що США можуть допомогти Україні в управлінні ними.

Трамп заговорив про американську власність на електростанції України

Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Керолайн Левітт.

За словами Левітт, Трамп заявив Зеленському, що США могли б надати велику допомогу Україні в експлуатації цих станцій, використовуючи свій досвід у галузі електроенергетики та комунального господарства.

Також президент США додав, що найкращим варіантом допомоги може бути "американське володіння об'єктами".

Американська власність на ці станції стала б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою для української енергетичної інфраструктури, — зазначила Левітт. Поширити

Press Secretary Karoline Leavitt Briefs Members of the Media, Mar. 19, 2025 https://t.co/KpIco4bmJ8 — The White House (@WhiteHouse) March 19, 2025

Раніше Трамп заявляв, що також говоритиме з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним про українські "електростанції". Ймовірно, йдеться зокрема про Запорізьку АЕС, яка перебуває під російською окупацією.