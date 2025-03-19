Трамп запропонував неочікуваний варіант допомоги енергетиці України

Президент Дональд Трамп під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським обговорив питання електростанцій та АЕС в Україні. Він зазначив, що США можуть допомогти Україні в управлінні ними.
Головні тези:
- Президент Трамп запропонував допомогу Україні в управлінні електростанціями, використовуючи американський досвід.
- Можливе американське володіння енергетичними об'єктами української інфраструктури для захисту та підтримки.
- Такий крок може стати ключовим для української енергетики, особливо в контексті російської окупації деяких станцій.
Трамп заговорив про американську власність на електростанції України
Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Керолайн Левітт.
За словами Левітт, Трамп заявив Зеленському, що США могли б надати велику допомогу Україні в експлуатації цих станцій, використовуючи свій досвід у галузі електроенергетики та комунального господарства.
Також президент США додав, що найкращим варіантом допомоги може бути "американське володіння об'єктами".
Press Secretary Karoline Leavitt Briefs Members of the Media, Mar. 19, 2025 https://t.co/KpIco4bmJ8— The White House (@WhiteHouse) March 19, 2025
Раніше Трамп заявляв, що також говоритиме з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним про українські "електростанції". Ймовірно, йдеться зокрема про Запорізьку АЕС, яка перебуває під російською окупацією.
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