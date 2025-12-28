Трамп предложит Украине "платиновый стандарт" гарантий безопасности — инсайдеры
Трамп предложит Украине "платиновый стандарт" гарантий безопасности — инсайдеры

Трамп предложит Украине "платиновый стандарт" гарантий безопасности — инсайдеры
Источник:  CNN

Согласно данным анонимных источников CNN, 28 декабря президент США Дональд Трамп предложит своему коллеге Владимиру Зеленскому действительно надежные протоколы защиты Украины от нового вторжения России.

Главные тезисы

  • Новый рамочный документ похож на статью 5 о коллективной обороне НАТО.
  • Он должен спасти Украину от нового вторжения РФ.

Чего Украине ждать от Трампа

По словам инсайдеров, несколько недель назад в Германии чиновники из Европы, Украины и США согласовали рамочный документ.

Что важно понимать, по своей сути он очень похож на статью 5 о коллективной обороне НАТО.

Главная задача этих протоколов — не допустить новое вторжение РФ в Украину, создать механизм урегулирования конфликтов и стать основой для заключения собственно мирного соглашения.

Кроме того, указано, что этот документ определит последствия для России в случае нарушения мирного соглашения.

Это самый надежный набор протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень, очень мощный пакет, — заявил журналистам один из анонимных источников.

Еще один инсайдер заявил СМИ, что в настоящее время президент США настроен провести через Конгресс соглашение об американских гарантиях безопасности для Украины.

Также указано, что этот пакет гарантий является "платиновым стандартом" того, что Трамп может предложить Украине.

