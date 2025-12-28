Трамп предложит Украине "платиновый стандарт" гарантий безопасности — инсайдеры

Согласно данным анонимных источников CNN, 28 декабря президент США Дональд Трамп предложит своему коллеге Владимиру Зеленскому действительно надежные протоколы защиты Украины от нового вторжения России.

Чего Украине ждать от Трампа

По словам инсайдеров, несколько недель назад в Германии чиновники из Европы, Украины и США согласовали рамочный документ.

Что важно понимать, по своей сути он очень похож на статью 5 о коллективной обороне НАТО.

Главная задача этих протоколов — не допустить новое вторжение РФ в Украину, создать механизм урегулирования конфликтов и стать основой для заключения собственно мирного соглашения.

Кроме того, указано, что этот документ определит последствия для России в случае нарушения мирного соглашения.

Это самый надежный набор протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень, очень мощный пакет, — заявил журналистам один из анонимных источников. Поделиться

Еще один инсайдер заявил СМИ, что в настоящее время президент США настроен провести через Конгресс соглашение об американских гарантиях безопасности для Украины.