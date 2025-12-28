Трамп запропонує Україні "платиновий стандарт" гарантій безпеки — інсайдер
Трамп запропонує Україні "платиновий стандарт" гарантій безпеки — інсайдер

Джерело:  CNN

Згідно з даними анонімних джерел CNN, 28 грудня президент США Дональд Трамп запропонує своєму колезі Володимиру Зеленському справді надійні протоколи захисту України від нового вторгнення Росії.

Головні тези:

  • Новий рамковий документ схожий на статтю 5 про колективну оборону НАТО.
  • Він повинен врятувати Україну від нового вторгнення РФ.

Чого Україні очікувати від Трампа

За словами інсайдерів, кілька тижнів тому у Німеччині посадовці з Європи, України та США погодили рамковий документ.

Що важливо розуміти, за своєю суттю він дуже схожий на статтю 5 про колективну оборону НАТО.

Головне завдання цих протоколів — не допустити нове вторгнення РФ в Україну, створити механізм врегулювання конфліктів та стати основою для укладення власне мирної угоди.

Окрім того, наголошується, що цей документ визначить наслідки для Росії у разі порушення нею мирної угоди.

Це найнадійніший набір протоколів безпеки, який вони коли-небудь бачили. Це дуже, дуже потужний пакет, — заявило журналістам одне з анонімних джерел.

Ще один інсайдер заявив ЗМІ, що наразі президент США налаштований провести через Конгрес угоду про американські гарантії безпеки для України.

Також вказано, цей пакет гарантій є "платиновим стандартом" того, що Трамп може запропонувати Україні.

