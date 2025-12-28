Трамп запропонує Україні "платиновий стандарт" гарантій безпеки — інсайдер

Згідно з даними анонімних джерел CNN, 28 грудня президент США Дональд Трамп запропонує своєму колезі Володимиру Зеленському справді надійні протоколи захисту України від нового вторгнення Росії.

Чого Україні очікувати від Трампа

За словами інсайдерів, кілька тижнів тому у Німеччині посадовці з Європи, України та США погодили рамковий документ.

Що важливо розуміти, за своєю суттю він дуже схожий на статтю 5 про колективну оборону НАТО.

Головне завдання цих протоколів — не допустити нове вторгнення РФ в Україну, створити механізм врегулювання конфліктів та стати основою для укладення власне мирної угоди.

Окрім того, наголошується, що цей документ визначить наслідки для Росії у разі порушення нею мирної угоди.

Це найнадійніший набір протоколів безпеки, який вони коли-небудь бачили. Це дуже, дуже потужний пакет, — заявило журналістам одне з анонімних джерел. Поширити

Ще один інсайдер заявив ЗМІ, що наразі президент США налаштований провести через Конгрес угоду про американські гарантії безпеки для України.