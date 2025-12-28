Трамп запропонує Україні "платиновий стандарт" гарантій безпеки — інсайдер

Згідно з даними анонімних джерел CNN, 28 грудня президент США Дональд Трамп запропонує своєму колезі Володимиру Зеленському справді надійні протоколи захисту України від нового вторгнення Росії.
Головні тези:
- Новий рамковий документ схожий на статтю 5 про колективну оборону НАТО.
- Він повинен врятувати Україну від нового вторгнення РФ.
Чого Україні очікувати від Трампа
За словами інсайдерів, кілька тижнів тому у Німеччині посадовці з Європи, України та США погодили рамковий документ.
Що важливо розуміти, за своєю суттю він дуже схожий на статтю 5 про колективну оборону НАТО.
Головне завдання цих протоколів — не допустити нове вторгнення РФ в Україну, створити механізм врегулювання конфліктів та стати основою для укладення власне мирної угоди.
Окрім того, наголошується, що цей документ визначить наслідки для Росії у разі порушення нею мирної угоди.
Ще один інсайдер заявив ЗМІ, що наразі президент США налаштований провести через Конгрес угоду про американські гарантії безпеки для України.
Також вказано, цей пакет гарантій є "платиновим стандартом" того, що Трамп може запропонувати Україні.
