Избранный президент США Дональд Трамп пригласил лидера Китая Си Цзиньпина принять участие в церемонии его инаугурации 20 января. В случае положительного ответа это станет историческим событием, поскольку иностранные лидеры раньше никогда не присутствовали на передаче власти в США.

Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию

Как сообщает издание со ссылкой на несколько анонимных источников, приглашение было отправлено в начале ноября, вскоре после завершения выборов.

Однако пока нет информации, принял ли Си Цзиньпин это предложение.

Кроме того, команда Трампа рассматривает возможность пригласить других мировых лидеров, в частности, пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Обычно на инаугурации присутствуют послы и другие дипломатические представители, однако, по данным Государственного департамента США, датируемым еще 1874 годом, иностранные лидеры никогда не участвовали в церемониях передачи власти. Поделиться

Трамп бросил новый вызов Си Цзиньпину

Новый президент США Дональд Трамп заявил, что избрал бывшего сенатора Дэвида Пердью на должность посла США в Китае. Что важно понимать, последний не раз жестко критиковал КНР и команду главы страны Си Цзиньпина.

Новый американский лидер утверждает, что республиканец из Джорджии даст "ценный опыт, который поможет выстроить наши отношения с Китаем".

Что важно понимать, лидер республиканцев в очередной раз пригрозил, что введет дополнительные 10% пошлины на китайские товары.

Это произойдет, если команда Си Цзиньпина не приложит усилий для прекращения торговли фентанилом смертельным наркотиком.

Как уже упоминалось ранее, во время своей предвыборной кампании Трамп угрожал ввести тарифы на китайские товары на уровне более 60%.