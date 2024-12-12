Обраний президент США Дональд Трамп запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у церемонії його інавгурації 20 січня. У разі позитивної відповіді, це стане історичною подією, оскільки іноземні лідери раніше ніколи не були присутні на передачі влади в США.

Дональд Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію

Як повідомляє видання із посиланням на кілька анонімних джерел, запрошення було надіслане на початку листопада, невдовзі після завершення виборів.

Проте наразі немає інформації, чи прийняв Сі Цзіньпін цю пропозицію.

Крім того, команда Трампа розглядає можливість запросити інших світових лідерів, зокрема проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Зазвичай на інавгурації присутні посли та інші дипломатичні представники, однак, за даними Державного департаменту США, які датуються ще 1874 роком, іноземні лідери ніколи не брали участі в церемоніях передачі влади. Поширити

Трамп кинув новий виклик Сі Цзіньпіну

Новий президент США Дональд Трамп заявив, що обрав колишнього сенатора Девіда Пердью на посаду посла США у Китаї. Що важливо розуміти, останній неодноразово жорстко критикував КНР і команду глави країни Сі Цзіньпіна.

Новий американський лідер стверджує, що республіканець з Джорджії дасть "цінний досвід, який допоможе побудувати наші відносини з Китаєм".

Що важливо розуміти, лідер республіканців вкотре пригрозив, що введе додаткові 10% мита на китайські товари.

Це станеться, якщо команда Сі Цзіньпіна не докладе зусиль для припинення торгівлі смертельним наркотиком фентанілом.

Як уже згадувалося раніше, під час своєї передвиборчої кампанії Трамп погрожував запровадити тарифи на китайські товари на рівні понад 60%.