Обраний президент США Дональд Трамп запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у церемонії його інавгурації 20 січня. У разі позитивної відповіді, це стане історичною подією, оскільки іноземні лідери раніше ніколи не були присутні на передачі влади в США.
Головні тези:
- Запрошення Трампа для Сі Цзіньпіна на інавгурацію - історична подія у відносинах між країнами
- Трамп обрав критика Китаю на посаду посла у Китаї, загрожує введенням мит на товари з Китаю
- Ініціативи президента США можуть спричинити напруження у відносинах між країнами та у світовій торгівлі
- Можливе введення додаткових 10% мита на китайські товари у відповідь на проблему фентанілу
- Рішення Трампа по відносинах з Китаєм може вплинути на геополітичну ситуацію та економічну стабільність у світі
Дональд Трамп запросив Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію
Як повідомляє видання із посиланням на кілька анонімних джерел, запрошення було надіслане на початку листопада, невдовзі після завершення виборів.
Проте наразі немає інформації, чи прийняв Сі Цзіньпін цю пропозицію.
Крім того, команда Трампа розглядає можливість запросити інших світових лідерів, зокрема проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Трамп кинув новий виклик Сі Цзіньпіну
Новий президент США Дональд Трамп заявив, що обрав колишнього сенатора Девіда Пердью на посаду посла США у Китаї. Що важливо розуміти, останній неодноразово жорстко критикував КНР і команду глави країни Сі Цзіньпіна.
Новий американський лідер стверджує, що республіканець з Джорджії дасть "цінний досвід, який допоможе побудувати наші відносини з Китаєм".
Що важливо розуміти, лідер республіканців вкотре пригрозив, що введе додаткові 10% мита на китайські товари.
Це станеться, якщо команда Сі Цзіньпіна не докладе зусиль для припинення торгівлі смертельним наркотиком фентанілом.
Як уже згадувалося раніше, під час своєї передвиборчої кампанії Трамп погрожував запровадити тарифи на китайські товари на рівні понад 60%.
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