Трамп приказал армии США начать мощные военные действия против йеменских хуситов

Президент США Дональд Трамп приказал американским военным приступить к «решительным и мощным действиям» против боевиков-хуситов в Йемене.

Трамп решил воевать с хуситами

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп обвинил поддерживаемую Ираном группировку в ведении «непрерывной кампании пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников». Он также приказал о «слабом» Джо Байдене, якобы поощряющем «безудержных» хуситах.

Прошло больше года, когда коммерческое судно под флагом США безопасно прошло через Суэцкий канал, Красное море или Аденский залив. Последний американский военный корабль, прошедший по Красному морю четыре месяца назад, был атакован хуситами более десятка раз. Дональд Трамп Президент США

По его словам, «финансированные Ираном хуситские головорезы» обстреливали ракетами войска США и союзников:

Эти непрекращающиеся нападения стоили Штатам и мировой экономике много миллиардов долларов, в то же время ставя под угрозу жизнь невинных людей.

Трамп заявил, что Америка будет использовать «летальную силу, пока не достигнет своей цели». Хуситы заблокировали судоходство на одном из важнейших водных путей мира, остановив огромную часть глобальной торговли и атаковав основной принцип свободы судоходства, от которого зависит международная торговля и коммерция, указал он.

Наши храбрые истребители прямо сейчас совершают воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и средства ПВО, чтобы защитить американские морские, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства. Поделиться

По его словам, ни одна террористическая сила не остановит коммерческие и военные суда США от свободного плавания по водным путям мира.

Обращаясь к хуситам, Трамп подчеркнул:

Ваше время истекло, и ваши приступы должны прекратиться, начиная с сегодняшнего дня. Если вы этого не сделаете, на вас упадет ад, которого вы никогда раньше не видели!

Обращаясь к Ирану, Трамп указал, что поддержка террористов-хуситов должна быть прекращена немедленно: