Трамп приказал армии США начать мощные военные действия против йеменских хуситов

Президент США Дональд Трамп приказал американским военным приступить к «решительным и мощным действиям» против боевиков-хуситов в Йемене.
Главные тезисы
- Дональд Трамп приказал американским военным начать мощные военные действия против хуситов в Йемене из-за их насилия и террористических акций.
- Хуситы в Йемене блокируют судоходство, что ставит под угрозу глобальную торговлю, вызывая конфликт между США и Ираном.
- Трамп обещает использовать летальную силу для достижения цели — защиты американских и мировых интересов и восстановления свободы судоходства.
Трамп решил воевать с хуситами
Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп обвинил поддерживаемую Ираном группировку в ведении «непрерывной кампании пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников». Он также приказал о «слабом» Джо Байдене, якобы поощряющем «безудержных» хуситах.
По его словам, «финансированные Ираном хуситские головорезы» обстреливали ракетами войска США и союзников:
Эти непрекращающиеся нападения стоили Штатам и мировой экономике много миллиардов долларов, в то же время ставя под угрозу жизнь невинных людей.
Трамп заявил, что Америка будет использовать «летальную силу, пока не достигнет своей цели». Хуситы заблокировали судоходство на одном из важнейших водных путей мира, остановив огромную часть глобальной торговли и атаковав основной принцип свободы судоходства, от которого зависит международная торговля и коммерция, указал он.
По его словам, ни одна террористическая сила не остановит коммерческие и военные суда США от свободного плавания по водным путям мира.
Обращаясь к хуситам, Трамп подчеркнул:
Ваше время истекло, и ваши приступы должны прекратиться, начиная с сегодняшнего дня. Если вы этого не сделаете, на вас упадет ад, которого вы никогда раньше не видели!
Обращаясь к Ирану, Трамп указал, что поддержка террористов-хуситов должна быть прекращена немедленно:
Не угрожайте американскому народу, его президенту, получившему один из величайших мандатов в истории президентства, или мировым судоходным путям. Если вы это делаете, берегитесь, потому что Америка привлечет вас к полной ответственности, и мы не будем церемониться с вами!
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