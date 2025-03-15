Трамп наказав армії США розпочати потужні військові дії проти єменських хуситів

Президент США Дональд Трамп наказав американським військовим розпочати «рішучі й потужні дії» проти бойовиків-хуситів у Ємені.
Головні тези:
- Трамп наказав американським військам розпочати рішучі дії проти хуситів в Ємені через їхнє насильство й терористичні акції.
- Військові атаки хуситів ставлять під загрозу свободу судноплавства в одному з найважливіших водних шляхів світу, що призводить до зупинки глобальної торгівлі.
- Іран підтримує хуситів в їх діяльності, що викликає конфлікт між США та Іраном у регіоні.
Трамп вирішив воювати з хуситами
Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп звинуватив підтримуване Іраном угруповання у веденні «невпинної кампанії піратства, насильства й тероризму проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників». Він також загадав про «слабкого» Джо Байдена, який нібито заохочував «нестримних» хуситів.
За його словами, «фінансовані Іраном хуситські головорізи» обстрілювали ракетами війська США й союзників:
Ці невпинні напади коштували Штатам і світовій економіці багато мільярдів доларів, водночас ставлячи під загрозу життя невинних людей.
Трамп заявив, що Америка використовуватиме «летальну силу, поки не досягне своєї мети». Хусити заблокували судноплавство на одному з найважливіших водних шляхів світу, зупинивши величезну частину глобальної торгівлі й атакувавши основний принцип свободи судноплавства, від якого залежить міжнародна торгівля й комерція, вказав він.
За його словами, жодна терористична сила не зупинить комерційні та військові судна США від вільного плавання водними шляхами світу.
Звертаючись до хуситів, Трамп наголосив:
Ваш час закінчився, і ваші напади мають припинитися, починаючи відсьогодні. Якщо ви цього не зробите, на вас впаде пекло, якого ви ніколи раніше не бачили!
Звертаючись до Ірану, Трамп вказав, що підтримка терористів-хуситів має бути припинена негайно:
Не погрожуйте американському народові, його президенту, який отримав один із найбільших мандатів у історії президентства, чи світовим судноплавним шляхам. Якщо ви це робите, стережіться, тому що Америка притягне вас до повної відповідальності, і ми не церемонитимемося з вами!
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