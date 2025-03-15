Трамп наказав армії США розпочати потужні військові дії проти єменських хуситів
Категорія
Світ
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Трамп наказав армії США розпочати потужні військові дії проти єменських хуситів

Трамп
Джерело:  online.ua

Президент США Дональд Трамп наказав американським військовим розпочати «рішучі й потужні дії» проти бойовиків-хуситів у Ємені.

Головні тези:

  • Трамп наказав американським військам розпочати рішучі дії проти хуситів в Ємені через їхнє насильство й терористичні акції.
  • Військові атаки хуситів ставлять під загрозу свободу судноплавства в одному з найважливіших водних шляхів світу, що призводить до зупинки глобальної торгівлі.
  • Іран підтримує хуситів в їх діяльності, що викликає конфлікт між США та Іраном у регіоні.

Трамп вирішив воювати з хуситами

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп звинуватив підтримуване Іраном угруповання у веденні «невпинної кампанії піратства, насильства й тероризму проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників». Він також загадав про «слабкого» Джо Байдена, який нібито заохочував «нестримних» хуситів.

Минуло понад рік, відколи комерційне судно під прапором США безпечно пройшло через Суецький канал, Червоне море чи Аденську затоку. Останній американський військовий корабель, який пройшов Червоним морем чотири місяці тому, був атакований хуситами понад десяток разів.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За його словами, «фінансовані Іраном хуситські головорізи» обстрілювали ракетами війська США й союзників:

Ці невпинні напади коштували Штатам і світовій економіці багато мільярдів доларів, водночас ставлячи під загрозу життя невинних людей.

Трамп заявив, що Америка використовуватиме «летальну силу, поки не досягне своєї мети». Хусити заблокували судноплавство на одному з найважливіших водних шляхів світу, зупинивши величезну частину глобальної торгівлі й атакувавши основний принцип свободи судноплавства, від якого залежить міжнародна торгівля й комерція, вказав він.

Наші хоробрі винищувачі прямо зараз здійснюють повітряні атаки на бази терористів, їхніх лідерів і засоби ППО, щоб захистити американські морські, повітряні й військово-морські активи, а також відновити свободу судноплавства.

За його словами, жодна терористична сила не зупинить комерційні та військові судна США від вільного плавання водними шляхами світу.

Звертаючись до хуситів, Трамп наголосив:

Ваш час закінчився, і ваші напади мають припинитися, починаючи відсьогодні. Якщо ви цього не зробите, на вас впаде пекло, якого ви ніколи раніше не бачили!

Звертаючись до Ірану, Трамп вказав, що підтримка терористів-хуситів має бути припинена негайно:

Не погрожуйте американському народові, його президенту, який отримав один із найбільших мандатів у історії президентства, чи світовим судноплавним шляхам. Якщо ви це робите, стережіться, тому що Америка притягне вас до повної відповідальності, і ми не церемонитимемося з вами!

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