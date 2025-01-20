Трамп принял присягу и официально стал президентом США

20 января в Вашингтоне проходит инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Он стал 47-м лидером Штатов.

Трамп и Джей Ди Вэнс приняли присягу

В 18:43 (по киевскому времени) Дональд Трамп вошел в церемониальный зал.

Ровно в 19:00 Джей Ди Венс принял присягу на должность вице-президента США. Сразу после него Трамп принял присягу как 47-й президент Соединенных Штатов.

Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что добросовестно буду выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и всеми своими силами буду сохранять, защищать и защищать Конституцию США, - повторил слова присяги Дональд Трамп перед председателем Верховного суда США Джоном Робертсом. Дональд Трамп Президент США

В отличие от президента, присяга вице-президента не прописана в Конституции. Она была создана Конгрессом и указана в Кодексе законов США. Такую же присягу приносят другие федеральные должностные лица, включая законодателей.

Вот что сказал Вэнс:

Я торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, внешних и внутренних; что я буду нести истинную веру и преданность ей; что я принимаю это обязательство свободно, без каких-либо мнимых оговорок или намерений уклониться; и что я буду хорошо и добросовестно исполнять обязанности должности, на которую я собираюсь вступить. Поможет мне Бог. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

Инаугурационная речь Дональда Трампа

Новоназначенный президент Дональд Трамп поблагодарил всех высокопоставленных должностных лиц и граждан США после того, как он принял присягу.

Трамп и Ди Вэнс

Золотой век Америки, начинающийся сегодня. С этого дня и дальше наша страна будет процветать. Нам будут завидовать все нации и страны. Я буду всегда ставить Америку во главу угла. Поделиться

Во время своей первой речи Трамп напомнил о проблеме миграции и защите границы, о природных катастрофах и защите граждан США.

Сегодня я подпишу серию исторических президентских указов. Мы начнем восстанавливать Америку и здравый смысл.

Какие законы планирует подписать Трамп: