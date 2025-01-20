Трамп принял присягу и официально стал президентом США

20 января в Вашингтоне проходит инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Он стал 47-м лидером Штатов.
Главные тезисы
- Дональд Трамп стал 47-м президентом США, приняв присягу на торжественной церемонии в Вашингтоне.
- Первые действия нового президента включают введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе и борьбу с миграцией и наркокартелями.
- Джей Ди Венс также принял присягу на должность вице-президента США, обещая поддерживать и защищать Конституцию.
- Трамп заявил о начале золотого века Америки, обещая восстановить страну и ставить ее интересы на первое место.
- В рамках своей первой речи Трамп подчеркнул важность борьбы с незаконной миграцией, защиты границы и обеспечения безопасности граждан США.
Трамп и Джей Ди Вэнс приняли присягу
В 18:43 (по киевскому времени) Дональд Трамп вошел в церемониальный зал.
Ровно в 19:00 Джей Ди Венс принял присягу на должность вице-президента США. Сразу после него Трамп принял присягу как 47-й президент Соединенных Штатов.
В отличие от президента, присяга вице-президента не прописана в Конституции. Она была создана Конгрессом и указана в Кодексе законов США. Такую же присягу приносят другие федеральные должностные лица, включая законодателей.
Вот что сказал Вэнс:
Инаугурационная речь Дональда Трампа
Новоназначенный президент Дональд Трамп поблагодарил всех высокопоставленных должностных лиц и граждан США после того, как он принял присягу.
Во время своей первой речи Трамп напомнил о проблеме миграции и защите границы, о природных катастрофах и защите граждан США.
Сегодня я подпишу серию исторических президентских указов. Мы начнем восстанавливать Америку и здравый смысл.
Какие законы планирует подписать Трамп:
На южной границе будет введен режим чрезвычайной ситуации.
Все незаконные пересечения будут остановлены, и мы депортируем миллионы преступников туда, откуда они прибыли.
Я отправлю наших служащих на южную границу, чтобы остановить мигрантов.
Мы признаем наркокартели международными террористическими организациями.
Мы воспользуемся законом 1770, чтобы банды и преступники не действовали в США и не приносили преступления в наши города.
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