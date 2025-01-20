Трамп склав присягу та офіційно став президентом США

20 січня у Вашингтоні відбувається інавгурація обраного президента США Дональда Трампа. Він став 47-м лідером Штатів.

Трамп і Джей Ді Венс склали присягу

О 18:43 (за київським часом) Дональд Трамп зайшов до церемоніальної зали.

Рівно о 19:00 Джей Ді Венс склав присягу на посаду віцепрезидента США. Одразу після нього Трамп склав присягу як 47-й президент Сполучених Штатів.

Я, Дональд Трамп урочисто присягаюся, що сумлінно виконуватиму обов’язки президента Сполучених Штатів і всіма своїми силами зберігатиму, захищатиму й оборонятиму Конституцію США, - повторив слова присяги Дональд Трамп перед головою Верховного суду США Джоном Робертсом. Дональд Трамп Президент США

На відміну від президента, присягу віцепрезидента не прописано в Конституції. Вона була створена Конгресом і вказана у Кодексі законів США. Таку ж присягу приносять інші федеральні посадові особи, включаючи законодавців.

Ось що сказав Венс:

Я урочисто клянуся, що підтримуватиму і захищатиму Конституцію Сполучених Штатів від усіх ворогів, зовнішніх і внутрішніх; що я нестиму істинну віру і відданість їй; що я приймаю це зобов'язання вільно, без будь-яких уявних застережень або намірів ухилитися; і що я добре і сумлінно виконуватиму обов'язки посади, на яку я збираюся вступити. Допоможе мені Бог. Джей Ді Венс Віцепрезидент США

Інавгураційна промова Дональда Трампа

Новопризначений президент Дональд Трамп подякував усім високопосадовцям і громадянам США після того, як він склав присягу.

Трамп і Ді Венс

Золотий вік Америки, який починається сьогодні. З цього дня і надалі наша країна буде процвітати. Нам будуть заздрити всі нації та країни. Я буду завжди ставити Америку на перше місце. Поширити

Під час своєї першої промови Трамп нагадав про проблему міграції та захист кордону, про природні катастрофи та захист громадян США.

Сьогодні я підпишу серію історичних президентських указів. Ми почнемо відновлювати Америку і здоровий глузд.

Які закони планує підписати Трамп: