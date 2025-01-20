Трамп склав присягу та офіційно став президентом США
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Трамп склав присягу та офіційно став президентом США

Трамп
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Джерело:  Голос Америки

20 січня у Вашингтоні відбувається інавгурація обраного президента США Дональда Трампа. Він став 47-м лідером Штатів.

Головні тези:

  • Дональд Трамп став 47-м президентом США, склавши присягу на урочистій церемонії в Вашингтоні.
  • Трамп підкреслив свою віру у збереження, захист та оборону Конституції США у своїй промові після прийняття присяги.
  • Перші дії нового президента включають введення режиму надзвичайної ситуації на південному кордоні, боротьбу з міграцією та наркокартелями.
  • Джей Ді Венс також склав присягу на посаду віцепрезидента США, обіцявши підтримувати та захищати Конституцію.
  • Трамп заявив про початок “золотого віку Америки”, обіцяючи відновити країну та ставити її інтереси на перше місце.

Трамп і Джей Ді Венс склали присягу

О 18:43 (за київським часом) Дональд Трамп зайшов до церемоніальної зали.

Рівно о 19:00 Джей Ді Венс склав присягу на посаду віцепрезидента США. Одразу після нього Трамп склав присягу як 47-й президент Сполучених Штатів.

Я, Дональд Трамп урочисто присягаюся, що сумлінно виконуватиму обов’язки президента Сполучених Штатів і всіма своїми силами зберігатиму, захищатиму й оборонятиму Конституцію США, - повторив слова присяги Дональд Трамп перед головою Верховного суду США Джоном Робертсом.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На відміну від президента, присягу віцепрезидента не прописано в Конституції. Вона була створена Конгресом і вказана у Кодексі законів США. Таку ж присягу приносять інші федеральні посадові особи, включаючи законодавців.

Ось що сказав Венс:

Я урочисто клянуся, що підтримуватиму і захищатиму Конституцію Сполучених Штатів від усіх ворогів, зовнішніх і внутрішніх; що я нестиму істинну віру і відданість їй; що я приймаю це зобов'язання вільно, без будь-яких уявних застережень або намірів ухилитися; і що я добре і сумлінно виконуватиму обов'язки посади, на яку я збираюся вступити. Допоможе мені Бог.

Джей Ді Венс

Джей Ді Венс

Віцепрезидент США

Інавгураційна промова Дональда Трампа

Новопризначений президент Дональд Трамп подякував усім високопосадовцям і громадянам США після того, як він склав присягу.

Трамп і Ді Венс

Золотий вік Америки, який починається сьогодні. З цього дня і надалі наша країна буде процвітати. Нам будуть заздрити всі нації та країни. Я буду завжди ставити Америку на перше місце.

Під час своєї першої промови Трамп нагадав про проблему міграції та захист кордону, про природні катастрофи та захист громадян США.

Сьогодні я підпишу серію історичних президентських указів. Ми почнемо відновлювати Америку і здоровий глузд.

Які закони планує підписати Трамп:

  • На південному кордоні введуть режим надзвичайної ситуації.

  • Всі незаконні перетини будуть зупинені і ми депортуємо мільйони злочинців туди, звідки вони прибули.

  • Я направлю наших службовців на південний кордон, щоб зупинити мігрантів.

  • Ми визнаємо наркокартелі міжнародними терористичними організаціями.

  • Ми скористаємося законом 1770 року, щоб банди та злочинці не діяли в США і не приносили злочини до наших міст.

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