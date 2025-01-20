Трамп склав присягу та офіційно став президентом США

20 січня у Вашингтоні відбувається інавгурація обраного президента США Дональда Трампа. Він став 47-м лідером Штатів.
Головні тези:
- Дональд Трамп став 47-м президентом США, склавши присягу на урочистій церемонії в Вашингтоні.
- Трамп підкреслив свою віру у збереження, захист та оборону Конституції США у своїй промові після прийняття присяги.
- Перші дії нового президента включають введення режиму надзвичайної ситуації на південному кордоні, боротьбу з міграцією та наркокартелями.
- Джей Ді Венс також склав присягу на посаду віцепрезидента США, обіцявши підтримувати та захищати Конституцію.
- Трамп заявив про початок “золотого віку Америки”, обіцяючи відновити країну та ставити її інтереси на перше місце.
Трамп і Джей Ді Венс склали присягу
О 18:43 (за київським часом) Дональд Трамп зайшов до церемоніальної зали.
Рівно о 19:00 Джей Ді Венс склав присягу на посаду віцепрезидента США. Одразу після нього Трамп склав присягу як 47-й президент Сполучених Штатів.
На відміну від президента, присягу віцепрезидента не прописано в Конституції. Вона була створена Конгресом і вказана у Кодексі законів США. Таку ж присягу приносять інші федеральні посадові особи, включаючи законодавців.
Ось що сказав Венс:
Інавгураційна промова Дональда Трампа
Новопризначений президент Дональд Трамп подякував усім високопосадовцям і громадянам США після того, як він склав присягу.
Під час своєї першої промови Трамп нагадав про проблему міграції та захист кордону, про природні катастрофи та захист громадян США.
Сьогодні я підпишу серію історичних президентських указів. Ми почнемо відновлювати Америку і здоровий глузд.
Які закони планує підписати Трамп:
На південному кордоні введуть режим надзвичайної ситуації.
Всі незаконні перетини будуть зупинені і ми депортуємо мільйони злочинців туди, звідки вони прибули.
Я направлю наших службовців на південний кордон, щоб зупинити мігрантів.
Ми визнаємо наркокартелі міжнародними терористичними організаціями.
Ми скористаємося законом 1770 року, щоб банди та злочинці не діяли в США і не приносили злочини до наших міст.
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