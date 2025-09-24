Трамп публично бросил вызов Путину, но есть нюанс

23 сентября американский лидер Дональд Трамп шокировал мир серией громких заявлений, во время которых неоднократно высмеивал и унижал российского диктатора Владимира Путина и армию РФ. Более того, он признался, что верит в абсолютную победу Украины в войне. Это резкий разворот в риторике президента США, но не все так просто.
Главные тезисы
- Резкие заявления Трампа не гарантируют устойчивость его позиции по отношению к РФ.
- Вероятно, политический разворот президента США обусловлен невыполненными обещаниями Путина.
Трамп еще может изменить свою позицию
Как считает редакция The Atlantic, резкие и громкие заявления главы Белого дома еще не значит, что он верит в тотальную победу Украины.
Это повышает вероятность того, что через некоторое время он вернется к предыдущим предупреждениям.
Журналисты предполагают, что Трамп очень обиделся на Путина после того, как он не выполнил многие свои обещания по завершению войны против Украины.
Также журналисты предположили, что украинский и французский лидеры Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон раскрыли Трампу поразительный план победы Украины, поэтому он и изменил свое мнение.
Редакция издания призывает смотреть на действия президента США, а не на его громкие заявления.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-