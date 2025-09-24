Трамп публічно кинув виклик Путіну, але є нюанс
Трамп публічно кинув виклик Путіну, але є нюанс

Трамп ще може змінити свою позицію
Джерело:  The Atlantic

23 вересня американський лідер Дональд Трамп шокував світ серією гучних заяв, під час яких неодноразово висміював та принижував російського диктатора Володимир Путіна та армію РФ. Ба більше, він зізнався, що вірить в абсолютну перемогу України у війні. Це різкий розворот у риториці президента США, однак не все так просто.

Головні тези:

  • Різкі заяви Трампа не гарантують стійкість його позиції щодо РФ.
  • Ймовірно, політичний розворот президента США обумовлений невиконаними обіцянками Путіна.

Трамп ще може змінити свою позицію

Як вважає редакція видання The Atlantic, різкі та гучні заяви очільника Білого дому ще не означають, що він вірить у тотальну перемогу України.

Це підвищує ймовірність того, що через якийсь час він повернеться до своїх попередніх упереджень.

Журналісти припускають, що Трамп дуже образився на Путіна після того, як він не виконав чимало своїх обіцянок щодо завершення війни проти України.

Можливо, Трамп нарешті подає сигнал про те, що існують межі образ і принижень, які президент Сполучених Штатів готовий терпіти від Кремля, — пише The Atlantic.

Також журналісти припустили, що український та французький лідери Володимир Зеленський та Емманюель Макрон розкрили Трампу вражаючий план перемоги України, тому він і змінив свою думку.

Редакція видання закликає дивитися на дії президента США, а не на його гучні заяви

Навіть заклик Трампа до санкцій проти Росії — порожня погроза, оскільки він спирається на умови — наприклад, вимогу щодо запровадження країнами НАТО величезних мит на Китай, а не на Росію, — які інші країни навряд чи виконають.

Україна виборола для себе потужний козир у війні з Росією
Україна знайшла слабке місце Росії
Путін вирішив "задушити" Росію підвищенням податків — яка мета
Ситуація в Росії продовжує погіршуватися
Солдати РФ розстріляли сім'ю і взяли дитину в заручники на Лиманському напрямку
солдати РФ

