Трамп публічно кинув виклик Путіну, але є нюанс

23 вересня американський лідер Дональд Трамп шокував світ серією гучних заяв, під час яких неодноразово висміював та принижував російського диктатора Володимир Путіна та армію РФ. Ба більше, він зізнався, що вірить в абсолютну перемогу України у війні. Це різкий розворот у риториці президента США, однак не все так просто.

Трамп ще може змінити свою позицію

Як вважає редакція видання The Atlantic, різкі та гучні заяви очільника Білого дому ще не означають, що він вірить у тотальну перемогу України.

Це підвищує ймовірність того, що через якийсь час він повернеться до своїх попередніх упереджень.

Журналісти припускають, що Трамп дуже образився на Путіна після того, як він не виконав чимало своїх обіцянок щодо завершення війни проти України.

Можливо, Трамп нарешті подає сигнал про те, що існують межі образ і принижень, які президент Сполучених Штатів готовий терпіти від Кремля, — пише The Atlantic. Поширити

Також журналісти припустили, що український та французький лідери Володимир Зеленський та Емманюель Макрон розкрили Трампу вражаючий план перемоги України, тому він і змінив свою думку.

Редакція видання закликає дивитися на дії президента США, а не на його гучні заяви