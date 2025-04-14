Трамп разозлился из-за интервью Зеленского каналу CBS

Президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике программу "60 Minutes" канала CBS, которая показала два сюжета, посвященные Украине и Гренландии.

Трамп свирепствует из-за интервью Зеленского: что известно

Об этом Трамп сообщил в Truth Social.

В своем сообщении президент США заявил, что телеканал CBS якобы вышел из-под контроля и "должен заплатить большую цену" за преследование президента.

Почти еженедельно "60 Minutes"… вспоминает имя Трамп в унизительной и клеветнической форме, но эфир этих выходных превзошел их все. Дональд Трамп Президент США

Прямо не называя имя Зеленского, он выразил недовольство "последним выпуском", а также заявил, что телеканал "вышел из-под контроля" и должен "заплатить большую цену" за атаки против него.

Эфир этих выходных превзошел все... Они сделали не одну, а две главные истории о Трампе, одна из которых касалась Украины.

Сообщение Трампа

Президент США призвал главу Федеральной комиссии по коммуникациям Брендана Карра наложить максимальные штрафы и наказать канал "за их незаконное и противоправное поведение".

CBS пока не прокомментировал слова президента.

Незадолго до публикации Трампа CBS выпустил два сюжета, один из которых посвящен Гренландии, а другой — интервью президента Украины Владимира Зеленского.

В интервью Зеленский заявил, что он "на 100%" ненавидит российского диктатора Владимира Путина. А также, что в США наблюдаются пророссийские взгляды на войну в Украине. Поделиться

А вот корреспондент Джон Вертхайм в сюжете о Гренландии рассказал о том, что некоторые люди в этой стране говорят о желании Трампа взять власть в свои руки.

Как пишет АР, ранее Трамп подал иск на 20 миллиардов долларов против "60 Minutes" по поводу интервью с кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Гаррис минувшей осенью. По словам Трампа, интервью было смонтировано так, чтобы выставить Гаррис в выгодном свете.

Представители программы это отрицали. Но в СМИ все еще возникают заявления о том, что адвокаты Трампа и материнская компания CBS принимают участие в переговорах по урегулированию конфликта.