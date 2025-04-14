Трамп разозлился из-за интервью Зеленского каналу CBS

Президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике программу "60 Minutes" канала CBS, которая показала два сюжета, посвященные Украине и Гренландии.
Главные тезисы
- Трамп критикует программу “60 Minutes” за интервью с Зеленским и сюжет о Гренландии.
- Президент США требует контроля за телеканалом CBS и угрожает штрафами.
- Трамп обвиняет канал в преследовании и неоднократных атаках против его личности.
Трамп свирепствует из-за интервью Зеленского: что известно
Об этом Трамп сообщил в Truth Social.
В своем сообщении президент США заявил, что телеканал CBS якобы вышел из-под контроля и "должен заплатить большую цену" за преследование президента.
Прямо не называя имя Зеленского, он выразил недовольство "последним выпуском", а также заявил, что телеканал "вышел из-под контроля" и должен "заплатить большую цену" за атаки против него.
Эфир этих выходных превзошел все... Они сделали не одну, а две главные истории о Трампе, одна из которых касалась Украины.
Президент США призвал главу Федеральной комиссии по коммуникациям Брендана Карра наложить максимальные штрафы и наказать канал "за их незаконное и противоправное поведение".
CBS пока не прокомментировал слова президента.
Незадолго до публикации Трампа CBS выпустил два сюжета, один из которых посвящен Гренландии, а другой — интервью президента Украины Владимира Зеленского.
А вот корреспондент Джон Вертхайм в сюжете о Гренландии рассказал о том, что некоторые люди в этой стране говорят о желании Трампа взять власть в свои руки.
Как пишет АР, ранее Трамп подал иск на 20 миллиардов долларов против "60 Minutes" по поводу интервью с кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Гаррис минувшей осенью. По словам Трампа, интервью было смонтировано так, чтобы выставить Гаррис в выгодном свете.
Представители программы это отрицали. Но в СМИ все еще возникают заявления о том, что адвокаты Трампа и материнская компания CBS принимают участие в переговорах по урегулированию конфликта.
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