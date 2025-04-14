Трамп лютує через інтерв'ю Зеленського каналу CBS

Президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував програму "60 Minutes" каналу CBS, яка показала два сюжети, присвячені Україні та Гренландії.
Головні тези:
- Трамп жорстко критикує програму “60 Minutes” каналу CBS після показу сюжетів про Україну та Гренландію.
- Президент США вважає, що телеканал вийшов з-під контролю та має “заплатити велику ціну” за нібито переслідування президента.
Трамп лютує через інтерв'ю Зеленського: що відомо
Про це Трамп повідомив у Truth Social.
У своєму дописі президент США заявив, що телеканал CBS нібито вийшов з-під контролю та "має заплатити велику ціну" за переслідування президента.
Прямо не називаючи ім’я Зеленського, він висловив невдоволення «останнім випуском», а також заявив, що телеканал «вийшов з-під контролю» і має «заплатити велику ціну» за атаки проти нього.
Ефір цих вихідних перевершив усе... Вони зробили не одну, а дві головні історії про Трампа, одна з яких стосувалася України.
Президент США закликав голову Федеральної комісії з комунікацій Брендана Карра накласти максимальні штрафи та покарати канал "за їхню незаконну і протиправну поведінку".
Наразі CBS не прокоментував поки слова президента.
Незадовго до публікації Трампа CBS випустив два сюжети, один з яких присвячений Гренландії, а інший — інтерв'ю президента Україна Володимира Зеленського.
А ось кореспондент Джон Вертхайм, у сюжеті про Гренландію, розповів про те, що деякі люди в цій країні говорять про бажання Трампа взяти владу у свої руки.
Як пише АР, раніше Трамп подав позов на 20 мільярдів доларів проти "60 Minutes" щодо інтерв'ю з кандидатом у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс минулої осені. За словами Трампа, інтерв'ю було змонтовано так, щоб виставити Гарріс у вигідному світлі.
Представники програми це заперечили. Але у ЗМІ все ще спливають заяви про те, що адвокати Трампа і материнська компанія CBS беруть участь у переговорах про врегулювання конфлікту.
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