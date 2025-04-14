Трамп лютує через інтерв'ю Зеленського каналу CBS
Категорія
Світ
Дата публікації

Трамп лютує через інтерв'ю Зеленського каналу CBS

Donald Trump
Трамп

Президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував програму "60 Minutes" каналу CBS, яка показала два сюжети, присвячені Україні та Гренландії.

Головні тези:

  • Трамп жорстко критикує програму “60 Minutes” каналу CBS після показу сюжетів про Україну та Гренландію.
  • Президент США вважає, що телеканал вийшов з-під контролю та має “заплатити велику ціну” за нібито переслідування президента.

Трамп лютує через інтерв'ю Зеленського: що відомо

Про це Трамп повідомив у Truth Social.

У своєму дописі президент США заявив, що телеканал CBS нібито вийшов з-під контролю та "має заплатити велику ціну" за переслідування президента.

Майже щотижня "60 Minutes" ... згадує ім'я Трамп у принизливій і наклепницькій формі, але ефір цих вихідних перевершив їх усі.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Прямо не називаючи ім’я Зеленського, він висловив невдоволення «останнім випуском», а також заявив, що телеканал «вийшов з-під контролю» і має «заплатити велику ціну» за атаки проти нього.

Ефір цих вихідних перевершив усе... Вони зробили не одну, а дві головні історії про Трампа, одна з яких стосувалася України.

Допис Трампа

Президент США закликав голову Федеральної комісії з комунікацій Брендана Карра накласти максимальні штрафи та покарати канал "за їхню незаконну і протиправну поведінку".

Наразі CBS не прокоментував поки слова президента.

Незадовго до публікації Трампа CBS випустив два сюжети, один з яких присвячений Гренландії, а інший — інтерв'ю президента Україна Володимира Зеленського.

В інтерв'ю Зеленський заявив, що він "на 100%" ненавидить російського диктатора Володимира Путіна. А також про те, що у США спостерігаються проросійські погляди на війну в Україні.

А ось кореспондент Джон Вертхайм, у сюжеті про Гренландію, розповів про те, що деякі люди в цій країні говорять про бажання Трампа взяти владу у свої руки.

Як пише АР, раніше Трамп подав позов на 20 мільярдів доларів проти "60 Minutes" щодо інтерв'ю з кандидатом у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс минулої осені. За словами Трампа, інтерв'ю було змонтовано так, щоб виставити Гарріс у вигідному світлі.

Представники програми це заперечили. Але у ЗМІ все ще спливають заяви про те, що адвокати Трампа і материнська компанія CBS беруть участь у переговорах про врегулювання конфлікту.

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