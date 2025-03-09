Трамп разозлился на Британию после визита Зеленского — что произошло
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Трамп разозлился на Британию после визита Зеленского — что произошло

Трамп
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Источник:  Daily Mail

Как удалось узнать журналистам, президент США Дональд Трамп обиделся на власть Великобритании, в том числе королевскую семью, после того, как король Чарльз встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в своем загородном имении.

Главные тезисы

  • Встреча короля с украинским президентом не была реакцией на ссору в Овальном кабинете.
  • Однако Трамп оценил это именно так, поэтому "охладел" к Великобритании.

Трампа не устраивает, что Великобритания всячески поддерживает Зеленского и Украину

Как утверждают инсайдеры, общие фото британского короля с президентом Украины заставили Трампа чувствовать себя "менее особенным".

Что важно понимать, раньше Чарльз направил главе Белого дома прислать приглашение посетить Великобританию.

Крайне символическим моментом стало то, что король принял у себя Владимира Зеленского после громкого конфликта в Овальном кабинете.

Что интересно, официальный Лондон заявил команде Трампа, что было бы некстати указывать королю, с кем он может или не может встречаться.

Чарльз открыто продемонстрировал солидарность с Владимиром Зеленским уже через день после ссоры президентов Украины и США в Овальном кабинете. А на следующий день британский король также встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, с которым у Трампа тоже крайне напряженные отношения из-за развязанной Вашингтоном торговой войны и откровенных посягательств на суверенитет и независимость Канады.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

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