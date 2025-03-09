Трамп разозлился на Британию после визита Зеленского — что произошло

Как удалось узнать журналистам, президент США Дональд Трамп обиделся на власть Великобритании, в том числе королевскую семью, после того, как король Чарльз встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в своем загородном имении.
Главные тезисы
- Встреча короля с украинским президентом не была реакцией на ссору в Овальном кабинете.
- Однако Трамп оценил это именно так, поэтому "охладел" к Великобритании.
Трампа не устраивает, что Великобритания всячески поддерживает Зеленского и Украину
Как утверждают инсайдеры, общие фото британского короля с президентом Украины заставили Трампа чувствовать себя "менее особенным".
Что важно понимать, раньше Чарльз направил главе Белого дома прислать приглашение посетить Великобританию.
Крайне символическим моментом стало то, что король принял у себя Владимира Зеленского после громкого конфликта в Овальном кабинете.
Что интересно, официальный Лондон заявил команде Трампа, что было бы некстати указывать королю, с кем он может или не может встречаться.
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