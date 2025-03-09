Трамп розлютився на Британію після візиту Зеленського — що сталося
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Трамп розлютився на Британію після візиту Зеленського — що сталося

Трамп
Джерело:  Daily Mail

Як вдалося дізнатися журналістам, президент США Дональд Трамп образився на владу Великої Британії, зокрема на королівську родину, після того, як король Чарльз зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським у своєму заміському маєтку.

Головні тези:

  •  Зустріч короля з українським президентом не була реакцією на сварку в Овальному кабінеті.
  • Однак Трамп оцінив це саме так, тому “охолов” до Великої Британії.

Трампа не влаштовує, що Британія всіляко підтримує Зеленського та Україну

Як стверджують інсайдери, спільні фото британського короля з президентом України змусили Трампа почуватися "менш особливим".

Що важливо розуміти, раніше Чарльз надіслав очільнику Білого дому надіслати запрошення відвідати Велику Британію.

Вкрай символічним моментом стало те, що король прийняв у себе Володимира Зеленського після гучного конфлікту в Овальному кабінеті.

Що цікаво, офіційний Лондон заявив команді Трампа, що було б недоречно вказувати королю, з ким він може чи не може зустрічатися.

Чарльз відкрито продемонстрував солідарність із Володимиром Зеленським вже через день після сварки президентів України та США в Овальному кабінеті. А наступного дня британський король так само зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, з яким у Трампа теж вкрай напружені стосунки через розв’язану Вашингтоном торговельну війну і відверті зазіхання на суверенітет і незалежність Канади.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

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