Трамп розлютився на Британію після візиту Зеленського — що сталося

Як вдалося дізнатися журналістам, президент США Дональд Трамп образився на владу Великої Британії, зокрема на королівську родину, після того, як король Чарльз зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським у своєму заміському маєтку.
Головні тези:
- Зустріч короля з українським президентом не була реакцією на сварку в Овальному кабінеті.
- Однак Трамп оцінив це саме так, тому “охолов” до Великої Британії.
Трампа не влаштовує, що Британія всіляко підтримує Зеленського та Україну
Як стверджують інсайдери, спільні фото британського короля з президентом України змусили Трампа почуватися "менш особливим".
Що важливо розуміти, раніше Чарльз надіслав очільнику Білого дому надіслати запрошення відвідати Велику Британію.
Вкрай символічним моментом стало те, що король прийняв у себе Володимира Зеленського після гучного конфлікту в Овальному кабінеті.
Що цікаво, офіційний Лондон заявив команді Трампа, що було б недоречно вказувати королю, з ким він може чи не може зустрічатися.
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