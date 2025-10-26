Трамп разозлился на Канаду и решил отомстить
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп разозлился на Канаду и решил отомстить

Donald Trump
Трамп
Read in English
Читати українською

Американский лидер Дональд Трамп принял решение о повышении действующих пошлин на товары из Канады еще на 10%. Что важно понимать, этот новый акт мести произошел из-за рекламы, которая, по его мнению, "извращена".

Главные тезисы

  • Трамп обвинил Канаду в тотальной дезинформации.
  • Также он подтвердил, что прекращает торговые переговоры со страной.

Отношения США и Канады продолжают ухудшаться

Власти Канады опубликовали рекламный ролик с отрывками речи 40-го президента США Рональда Рейгана, в которой тот критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.

Это спровоцировало шквал критики со стороны действующего американского лидера Дональда Трампа.

По убеждению последнего, эта канадская реклама "искажает содержание" радиообращения Рейгана.

Целью этого обмана было стремление Канады к тому, чтобы Верховный суд США вмешался и "спасал" ее в вопросе тарифов, которые она годами применяла против Соединенных Штатов.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По его словам, США получили возможность защищать себя от чрезмерных и несправедливых канадских тарифов (а также от подобных действий со стороны других стран мира)".

Глава Белого дома также начал уверять, что Рональд Рейган "поддерживал тарифы", потому что, мол, считал, что это средство укрепления национальной безопасности и экономики.

Однако Канада все перекрутила, будто это неправда. Их рекламу должны были немедленно снять, но они все равно допустили ее показ во время Мировой серии, хорошо зная, что это фальсификация, — жалуется Трамп.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны РФ против Украины. Чего дальше ждать от Трампа
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Команда Трампа подготовила еще один сильный санкционный удар по РФ
Трамп знает, как остановить Путина
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп озвучил конкретное условие для встречи с Путиным
Трамп добивается от Путина конкретных решений

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?