Трамп разозлился на Канаду и решил отомстить

Американский лидер Дональд Трамп принял решение о повышении действующих пошлин на товары из Канады еще на 10%. Что важно понимать, этот новый акт мести произошел из-за рекламы, которая, по его мнению, "извращена".
Главные тезисы
- Трамп обвинил Канаду в тотальной дезинформации.
- Также он подтвердил, что прекращает торговые переговоры со страной.
Отношения США и Канады продолжают ухудшаться
Власти Канады опубликовали рекламный ролик с отрывками речи 40-го президента США Рональда Рейгана, в которой тот критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.
Это спровоцировало шквал критики со стороны действующего американского лидера Дональда Трампа.
По убеждению последнего, эта канадская реклама "искажает содержание" радиообращения Рейгана.
По его словам, США получили возможность защищать себя от чрезмерных и несправедливых канадских тарифов (а также от подобных действий со стороны других стран мира)".
Глава Белого дома также начал уверять, что Рональд Рейган "поддерживал тарифы", потому что, мол, считал, что это средство укрепления национальной безопасности и экономики.
