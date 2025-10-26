Трамп разозлился на Канаду и решил отомстить

Американский лидер Дональд Трамп принял решение о повышении действующих пошлин на товары из Канады еще на 10%. Что важно понимать, этот новый акт мести произошел из-за рекламы, которая, по его мнению, "извращена".

Отношения США и Канады продолжают ухудшаться

Власти Канады опубликовали рекламный ролик с отрывками речи 40-го президента США Рональда Рейгана, в которой тот критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.

Это спровоцировало шквал критики со стороны действующего американского лидера Дональда Трампа.

По убеждению последнего, эта канадская реклама "искажает содержание" радиообращения Рейгана.

Целью этого обмана было стремление Канады к тому, чтобы Верховный суд США вмешался и "спасал" ее в вопросе тарифов, которые она годами применяла против Соединенных Штатов. Дональд Трамп Президент США

По его словам, США получили возможность защищать себя от чрезмерных и несправедливых канадских тарифов (а также от подобных действий со стороны других стран мира)".

Глава Белого дома также начал уверять, что Рональд Рейган "поддерживал тарифы", потому что, мол, считал, что это средство укрепления национальной безопасности и экономики.