Трамп розлютився на Канаду та вирішив помститися

Американський лідер Дональд Трамп ухвалив рішення що підвищення чинних мита на товари з Канади ще на 10%. Що важливо розуміти, цей новий акт помсти стався через рекламу, яка, на його думку, є "перекрученою".
Головні тези:
- Трамп звинуватив Канаду в тотальній дезінформації.
- Також він підтвердив, що припиняє торговельні перемовини з Канадою.
Відносини США та Канади продовжують погіршуватися
Влада Канади опублікувала рекламний ролик з уривками промови 40-го президента США Рональда Рейгана, у якій той критикує мита і захищає принципи вільної торгівлі.
Це спровокувало шквал крити з боку чинного американського лідера Дональда Трампа.
На переконання останнього, ця канадська реклама "викривлює зміст" радіозвернення Рейгана.
За його словами, наразі США отримали можливість захищати себе від надмірних і несправедливих канадських тарифів (а також від подібних дій з боку інших країн світу)".
Очільник Білого дому також почав запевняти світ, що Рональд Рейган "підтримував тарифи”, бо, мовляв, вважав, що це засіб зміцнення національної безпеки та економіки.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-