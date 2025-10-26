Трамп розлютився на Канаду та вирішив помститися
Трамп розлютився на Канаду та вирішив помститися

Donald Trump
Трамп
Американський лідер Дональд Трамп ухвалив рішення що підвищення чинних мита на товари з Канади ще на 10%. Що важливо розуміти, цей новий акт помсти стався через рекламу, яка, на його думку, є "перекрученою".

Головні тези:

  • Трамп звинуватив Канаду в тотальній дезінформації.
  • Також він підтвердив, що припиняє торговельні перемовини з Канадою.

Відносини США та Канади продовжують погіршуватися

Влада Канади опублікувала рекламний ролик з уривками промови 40-го президента США Рональда Рейгана, у якій той критикує мита і захищає принципи вільної торгівлі.

Це спровокувало шквал крити з боку чинного американського лідера Дональда Трампа.

На переконання останнього, ця канадська реклама "викривлює зміст" радіозвернення Рейгана.

Метою цього обману було прагнення Канади, щоб Верховний суд США втрутився і "порятував" її у питанні тарифів, які вона роками застосовувала проти Сполучених Штатів.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За його словами, наразі США отримали можливість захищати себе від надмірних і несправедливих канадських тарифів (а також від подібних дій з боку інших країн світу)".

Очільник Білого дому також почав запевняти світ, що Рональд Рейган "підтримував тарифи”, бо, мовляв, вважав, що це засіб зміцнення національної безпеки та економіки.

Однак Канада все перекрутила, ніби це неправда. Їхню рекламу мали негайно зняти, але вони все одно допустили її показ під час Світової серії, добре знаючи, що це фальсифікація, — скаржиться Трамп.

