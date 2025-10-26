Трамп розлютився на Канаду та вирішив помститися

Американський лідер Дональд Трамп ухвалив рішення що підвищення чинних мита на товари з Канади ще на 10%. Що важливо розуміти, цей новий акт помсти стався через рекламу, яка, на його думку, є "перекрученою".

Відносини США та Канади продовжують погіршуватися

Влада Канади опублікувала рекламний ролик з уривками промови 40-го президента США Рональда Рейгана, у якій той критикує мита і захищає принципи вільної торгівлі.

Це спровокувало шквал крити з боку чинного американського лідера Дональда Трампа.

На переконання останнього, ця канадська реклама "викривлює зміст" радіозвернення Рейгана.

Метою цього обману було прагнення Канади, щоб Верховний суд США втрутився і "порятував" її у питанні тарифів, які вона роками застосовувала проти Сполучених Штатів. Дональд Трамп Президент США

За його словами, наразі США отримали можливість захищати себе від надмірних і несправедливих канадських тарифів (а також від подібних дій з боку інших країн світу)".

Очільник Білого дому також почав запевняти світ, що Рональд Рейган "підтримував тарифи”, бо, мовляв, вважав, що це засіб зміцнення національної безпеки та економіки.