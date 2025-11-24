Трамп сделал неожиданное заявление о мирных переговорах Украины и России
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп сделал неожиданное заявление о мирных переговорах Украины и России

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В социальных сетях президент США Дональд Трамп призвал не надеяться на прогресс, но следить за развитием событий.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп выразил осторожность и намекнул на возможное оптимистическое развитие мирных переговоров между Украиной и Россией.
  • США и Украина подготовили обновленный рамочный документ, в котором уделяется внимание уважению к суверенитету Украины.

Трамп намекнул на оптимистическое развитие событий насчет мирных переговоров Украины и России

Президент США Дональд Трамп призвал не верить в значительный прогресс между Россией и Украиной на фоне переговоров вокруг мирного плана, но есть одно "но".

Неужели возможен серьезный прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, происходит что-нибудь хорошее.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Пост Трампа

Накануне Трамп публично подверг критике руководство Украины и Европы за сопротивление его мирному плану.

Украинское руководство не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать российскую нефть. США продолжают продавать огромные объемы вооружений НАТО для передачи их Украине.

Неназванное американский чиновник, говорившее с журналистами The Washington Post, так описал информацию, о которой осведомлен Трамп:

Вы говорите ему (Трампу. — ред.): "Я постараюсь заключить сделку". Он отвечает: "Прекрасно, посмотрите, что можно сделать". И это весь объем информации, которой он владеет.

Кроме того, это должностное лицо заявило о "хаосе", царившем в американской администрации.

Весь день царил абсолютный хаос, потому что даже в разных подразделениях Белого дома не знают, что происходит. Это позорно.

По итогам проходивших 23 ноября переговоров в Женеве Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру, в котором, в частности, речь пойдет об уважении к суверенитету Украины.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мирный план Трампа. Какие гарантии безопасности получит Украина
ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин планирует отклонить мирный план Трампа
Чего дальше ждать от Путина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Мы продолжим искать компромиссы — Зеленский о "мирном плане" Трампа
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?