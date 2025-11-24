Трамп сделал неожиданное заявление о мирных переговорах Украины и России

В социальных сетях президент США Дональд Трамп призвал не надеяться на прогресс, но следить за развитием событий.

Трамп намекнул на оптимистическое развитие событий насчет мирных переговоров Украины и России

Президент США Дональд Трамп призвал не верить в значительный прогресс между Россией и Украиной на фоне переговоров вокруг мирного плана, но есть одно "но".

Неужели возможен серьезный прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, происходит что-нибудь хорошее. Дональд Трамп Президент США

Пост Трампа

Накануне Трамп публично подверг критике руководство Украины и Европы за сопротивление его мирному плану.

Украинское руководство не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать российскую нефть. США продолжают продавать огромные объемы вооружений НАТО для передачи их Украине. Поделиться

Неназванное американский чиновник, говорившее с журналистами The Washington Post, так описал информацию, о которой осведомлен Трамп:

Вы говорите ему (Трампу. — ред.): "Я постараюсь заключить сделку". Он отвечает: "Прекрасно, посмотрите, что можно сделать". И это весь объем информации, которой он владеет.

Кроме того, это должностное лицо заявило о "хаосе", царившем в американской администрации.

Весь день царил абсолютный хаос, потому что даже в разных подразделениях Белого дома не знают, что происходит. Это позорно. Поделиться

По итогам проходивших 23 ноября переговоров в Женеве Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру, в котором, в частности, речь пойдет об уважении к суверенитету Украины.