Трамп сделал неожиданное заявление о мирных переговорах Украины и России

В социальных сетях президент США Дональд Трамп призвал не надеяться на прогресс, но следить за развитием событий.
Главные тезисы
- Дональд Трамп выразил осторожность и намекнул на возможное оптимистическое развитие мирных переговоров между Украиной и Россией.
- США и Украина подготовили обновленный рамочный документ, в котором уделяется внимание уважению к суверенитету Украины.
Трамп намекнул на оптимистическое развитие событий насчет мирных переговоров Украины и России
Президент США Дональд Трамп призвал не верить в значительный прогресс между Россией и Украиной на фоне переговоров вокруг мирного плана, но есть одно "но".
Накануне Трамп публично подверг критике руководство Украины и Европы за сопротивление его мирному плану.
Неназванное американский чиновник, говорившее с журналистами The Washington Post, так описал информацию, о которой осведомлен Трамп:
Вы говорите ему (Трампу. — ред.): "Я постараюсь заключить сделку". Он отвечает: "Прекрасно, посмотрите, что можно сделать". И это весь объем информации, которой он владеет.
Кроме того, это должностное лицо заявило о "хаосе", царившем в американской администрации.
По итогам проходивших 23 ноября переговоров в Женеве Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру, в котором, в частности, речь пойдет об уважении к суверенитету Украины.
