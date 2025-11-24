Трамп зробив неочікувану заяву щодо мирних переговорів України та Росії

У соціальних мережах президент США Дональд Трамп закликав не сподіватися на прогрес, але стежити за розвитком подій.
Головні тези:
- Трамп закликав бути обережними у сподіваннях на значний прогрес у мирних переговорах між Україною та Росією.
- Україна та США підготували оновлений рамковий документ щодо миру, зокрема про повагу до суверенітету України.
- Світова спільнота стежить за розвитком ситуації навколо переговорів України та Росії через несподівані заяви Трампа.
Трамп натякнув на оптимістичний розвиток подій щодо мирних перемовин України та Росії
Президент США Дональд Трамп закликав не вірити у значний прогрес між Росією та Україною на тлі переговорів навколо мирного плану, але є одне “але”.
Напередодні Трамп публічно розкритикував керівництво України та Європи за спротив його мирному плану.
Неназваний американський посадовець, який говорив з журналістами The Washington Post, так описав інформацію, про яку обізнаний Трамп:
Ви кажете йому (Трампу. – ред.): "Я постараюся укласти угоду". Він відповідає: "Чудово, подивіться, що можна зробити". І це весь обсяг інформації, яким він володіє.
Крім того, цей посадовець заявив про "хаос", який панував в американській адміністрації.
За підсумками переговорів у Женеві, що проходили 23 листопада, Україна і США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру, в якому, зокрема йтиметься про повагу до суверенітету України.
