Трамп зробив неочікувану заяву щодо мирних переговорів України та Росії

У соціальних мережах президент США Дональд Трамп закликав не сподіватися на прогрес, але стежити за розвитком подій.

Президент США Дональд Трамп закликав не вірити у значний прогрес між Росією та Україною на тлі переговорів навколо мирного плану, але є одне “але”.

Невже справді можливий серйозний прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною? Не вірте, доки не побачите, але, можливо, відбувається щось добре. Дональд Трамп Президент США

Пост Трампа

Напередодні Трамп публічно розкритикував керівництво України та Європи за спротив його мирному плану.

Українське керівництво не висловило жодної подяки за наші зусилля, а Європа продовжує купувати російську нафту. США продовжують продавати величезні обсяги озброєнь НАТО для їх передачі Україні.

Неназваний американський посадовець, який говорив з журналістами The Washington Post, так описав інформацію, про яку обізнаний Трамп:

Ви кажете йому (Трампу. – ред.): "Я постараюся укласти угоду". Він відповідає: "Чудово, подивіться, що можна зробити". І це весь обсяг інформації, яким він володіє.

Крім того, цей посадовець заявив про "хаос", який панував в американській адміністрації.

Весь день панував абсолютний хаос, тому що навіть у різних підрозділах Білого дому не знають, що відбувається. Це ганебно.

За підсумками переговорів у Женеві, що проходили 23 листопада, Україна і США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру, в якому, зокрема йтиметься про повагу до суверенітету України.