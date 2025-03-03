Трамп сделал новое скандальное заявление насчет Украины

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что является единственным президентом Соединенных Штатов, не отдавшим ни одной украинской земле путинской России и намекнув, что расскажет завтра ночью "все как есть".
Главные тезисы
- Дональд Трамп заявил о неотданной им России украинской земле и намерении рассказать все как есть в ближайшем будущем.
- Трамп отметил себя как единственного президента, не заключавшего соглашений с Россией по Украине.
- Президент США призвал помнить об этом при критике со стороны демократов и публикации фейковых новостей.
Трамп сделал скандальное заявление по Украине
Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social.
Трамп призвал помнить об этом при критике со стороны демократов и публикаций их мнения, как говорит президент США, со стороны "fake news".
Стало известно, что 4 марта Трамп выступит с обращением к объединенной сессии Конгресса (палата представителей и сенат).
К слову, война России против Украины началась с аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе в 2014 году и продолжается до сих пор. Первый срок президентства Трампа начался в 2017 году, а закончился в 2021 году.
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