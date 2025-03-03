Трамп сделал новое скандальное заявление насчет Украины

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что является единственным президентом Соединенных Штатов, не отдавшим ни одной украинской земле путинской России и намекнув, что расскажет завтра ночью "все как есть".

Трамп сделал скандальное заявление по Украине

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social.

Завтрашняя ночь будет большой. Я расскажу все как есть! Единственный президент, не отдавший ни одной украинской земли путинской России — это президент Дональд Трамп. Дональд Трамп Президент США

Трамп призвал помнить об этом при критике со стороны демократов и публикаций их мнения, как говорит президент США, со стороны "fake news".

Заявление Трампа

Стало известно, что 4 марта Трамп выступит с обращением к объединенной сессии Конгресса (палата представителей и сенат).

К слову, война России против Украины началась с аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе в 2014 году и продолжается до сих пор. Первый срок президентства Трампа начался в 2017 году, а закончился в 2021 году.