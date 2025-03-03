Трамп зробив нову скандальну заяву щодо України

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що є єдиним президентом Сполучених Штатів, який не віддав жодної української землі путінській Росії і натякнув, що розповість завтра вночі "все як є".

Трамп зробив скандальну заяву щодо України

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

Завтрашня ніч буде великою. Я розкажу все як є! Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії — це президент Дональд Трамп. Дональд Трамп Президент США

Трамп закликав пам’ятати про це під час критики зі сторони демократів і публікацій їхньої думки, як каже президент США, зі сторони "fake news".

Заява Трампа

Стало відомо, що 4 березня Трамп виступить зі зверненням до об'єднаної сесії Конгресу (Палата представників та Сенат).

До слова, війна Росії проти України розпочалася з анексії Криму та бойових дій на Донбасі у 2014 році, і продовжується дотепер. Перший термін президентства Трампа почався у 2017-ому, а закінчився у 2021 році.