Трамп зробив нову скандальну заяву щодо України

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що є єдиним президентом Сполучених Штатів, який не віддав жодної української землі путінській Росії і натякнув, що розповість завтра вночі "все як є".
Головні тези:
- Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social зробив скандальну заяву про не віддану ним Росії українську землю.
- Президент США намір заявити “все як є” в найближчому майбутньому, відзначивши себе як єдиного президента, що не укладав угод з Росією щодо України.
- Трамп закликав пам’ятати про це під час критики з боку демократів та публікації фейкових новин.
Трамп зробив скандальну заяву щодо України
Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп закликав пам’ятати про це під час критики зі сторони демократів і публікацій їхньої думки, як каже президент США, зі сторони "fake news".
Стало відомо, що 4 березня Трамп виступить зі зверненням до об'єднаної сесії Конгресу (Палата представників та Сенат).
До слова, війна Росії проти України розпочалася з анексії Криму та бойових дій на Донбасі у 2014 році, і продовжується дотепер. Перший термін президентства Трампа почався у 2017-ому, а закінчився у 2021 році.
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