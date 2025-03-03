Трамп зробив нову скандальну заяву щодо України
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Політика
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Трамп зробив нову скандальну заяву щодо України

Трамп
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Джерело:  online.ua

Президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що є єдиним президентом Сполучених Штатів, який не віддав жодної української землі путінській Росії і натякнув, що розповість завтра вночі "все як є".

Головні тези:

  • Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social зробив скандальну заяву про не віддану ним Росії українську землю.
  • Президент США намір заявити “все як є” в найближчому майбутньому, відзначивши себе як єдиного президента, що не укладав угод з Росією щодо України.
  • Трамп закликав пам’ятати про це під час критики з боку демократів та публікації фейкових новин.

Трамп зробив скандальну заяву щодо України

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

Завтрашня ніч буде великою. Я розкажу все як є! Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії — це президент Дональд Трамп.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп закликав пам’ятати про це під час критики зі сторони демократів і публікацій їхньої думки, як каже президент США, зі сторони "fake news".

Заява Трампа

Стало відомо, що 4 березня Трамп виступить зі зверненням до об'єднаної сесії Конгресу (Палата представників та Сенат).

До слова, війна Росії проти України розпочалася з анексії Криму та бойових дій на Донбасі у 2014 році, і продовжується дотепер. Перший термін президентства Трампа почався у 2017-ому, а закінчився у 2021 році.

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