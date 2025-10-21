Трамп сносит часть здания Белого Дома — известна причина

Американский лидер Дональд Трамп отдал приказ снести часть здания Белого дома. Как оказалось, президент США хочет построить там большой бальный зал.
Главные тезисы
- Решение президента спровоцировало шквал критики со стороны американцев.
- Команда Трампа уверяет, что восточное крыло, которое будет перестроено, отделено от основного здания.
Что известно о планах Трампа
По словам самого американского лидера, 150 лет каждый президент США мечтал о балльном зале в Белом доме, где можно было бы проводить большие вечеринки, государственные визиты и т.д.
Журналисты обратили внимание на то, что в социальных сетях такие действия президента США спровоцировали шквал критики.
Одна из главных проблем заключается в том, что ранее Трамп заявлял, что бальный зал не будет мешать нынешнему зданию, а будет рядом с ним.
Команда президента США утверждает, что восточное крыло полностью отделено от основного здания.
Что важно понимать, сам проект финансируется за средства "щедрых патриотов", в том числе и самого Дональда Трампа.
