Трамп сносит часть здания Белого Дома — известна причина

Что известно о планах Трампа

По словам самого американского лидера, 150 лет каждый президент США мечтал о балльном зале в Белом доме, где можно было бы проводить большие вечеринки, государственные визиты и т.д.

Для меня большая честь быть первым президентом, который наконец-то начал этот столь необходимый проект, — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Поделиться

Фото: скриншот

Журналисты обратили внимание на то, что в социальных сетях такие действия президента США спровоцировали шквал критики.

Одна из главных проблем заключается в том, что ранее Трамп заявлял, что бальный зал не будет мешать нынешнему зданию, а будет рядом с ним.

Фото: скриншот

Команда президента США утверждает, что восточное крыло полностью отделено от основного здания.