Трамп сносит часть здания Белого Дома — известна причина
Мир
Трамп сносит часть здания Белого Дома — известна причина

Что известно о планах Трампа
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Американский лидер Дональд Трамп отдал приказ снести часть здания Белого дома. Как оказалось, президент США хочет построить там большой бальный зал.

Главные тезисы

  • Решение президента спровоцировало шквал критики со стороны американцев.
  • Команда Трампа уверяет, что восточное крыло, которое будет перестроено, отделено от основного здания.

Что известно о планах Трампа

По словам самого американского лидера, 150 лет каждый президент США мечтал о балльном зале в Белом доме, где можно было бы проводить большие вечеринки, государственные визиты и т.д.

Для меня большая честь быть первым президентом, который наконец-то начал этот столь необходимый проект, — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Фото: скриншот

Журналисты обратили внимание на то, что в социальных сетях такие действия президента США спровоцировали шквал критики.

Одна из главных проблем заключается в том, что ранее Трамп заявлял, что бальный зал не будет мешать нынешнему зданию, а будет рядом с ним.

Фото: скриншот

Команда президента США утверждает, что восточное крыло полностью отделено от основного здания.

Что важно понимать, сам проект финансируется за средства "щедрых патриотов", в том числе и самого Дональда Трампа.

