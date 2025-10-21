Трамп зносить частину будівлі Білого Дому — відома причина

Американський лідер Дональд Трамп віддав наказ знести частину будівлі Білого Дому. Як виявилося, президент США хоче побудувати там велику бальну залу.
Головні тези:
- Рішення президента спровокувало шквал критики з боку американців.
- Команда Трампа запевняє, що східне крило, яке буде перебудоване, відокремлене від основної будівлі.
Що відомо про плани Трампа
За словами самого американського лідера, 150 років кожен президент США мріяв про бальну залу в Білому домі, де можна було б проводити великі вечірки, державні візити тощо.
Журналісти звернули увагу на те, що в соціальних мережах такі дії президента США спровокували шквал критики.
Одна з головних проблем полягає в тому, що раніше Трамп заявляв, що бальна зала не заважатиме нинішній будівлі, а буде поруч з нею.
Команда президента США стверджує, що східне крило повністю відокремлене від основної будівлі.
Що важливо розуміти, сам проєкт фінансується за кошти “щедрих патріотів”, зокрема і самого Дональда Трампа.
