Трамп зносить частину будівлі Білого Дому — відома причина
Категорія
Світ
Дата публікації

Трамп зносить частину будівлі Білого Дому — відома причина

Білий дім
Read in English
Джерело:  online.ua

Американський лідер Дональд Трамп віддав наказ знести частину будівлі Білого Дому. Як виявилося, президент США хоче побудувати там велику бальну залу. 

Головні тези:

  • Рішення президента спровокувало шквал критики з боку американців.
  • Команда Трампа запевняє, що східне крило, яке буде перебудоване, відокремлене від основної будівлі.

Що відомо про плани Трампа

За словами самого американського лідера, 150 років кожен президент США мріяв про бальну залу в Білому домі, де можна було б проводити великі вечірки, державні візити тощо.

Для мене велика честь бути першим президентом, який нарешті розпочав цей такий необхідний проєкт, — написав Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Фото: скриншот

Журналісти звернули увагу на те, що в соціальних мережах такі дії президента США спровокували шквал критики.

Одна з головних проблем полягає в тому, що раніше Трамп заявляв, що бальна зала не заважатиме нинішній будівлі, а буде поруч з нею.

Фото: скриншот

Команда президента США стверджує, що східне крило повністю відокремлене від основної будівлі.

Що важливо розуміти, сам проєкт фінансується за кошти “щедрих патріотів”, зокрема і самого Дональда Трампа.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп ініціює створення фонду підтримки України коштом нових тарифів для Китаю
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Я йому ноги переламаю!". Румунська депутатка погрожує Зеленському
Шошоаке намагається залякати Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч Трампа та Путіна опинилася під загрозою зриву
Путін та Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?