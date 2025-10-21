Трамп зносить частину будівлі Білого Дому — відома причина

Що відомо про плани Трампа

За словами самого американського лідера, 150 років кожен президент США мріяв про бальну залу в Білому домі, де можна було б проводити великі вечірки, державні візити тощо.

Для мене велика честь бути першим президентом, який нарешті розпочав цей такий необхідний проєкт, — написав Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Фото: скриншот

Журналісти звернули увагу на те, що в соціальних мережах такі дії президента США спровокували шквал критики.

Одна з головних проблем полягає в тому, що раніше Трамп заявляв, що бальна зала не заважатиме нинішній будівлі, а буде поруч з нею.

Фото: скриншот

Команда президента США стверджує, що східне крило повністю відокремлене від основної будівлі.