Трамп снова пообещал как можно быстрее закончить войну России против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп снова пообещал как можно быстрее закончить войну России против Украины

Трамп
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Источник:  УНИАН

Россия не сможет продолжать войну против Украины, если нефть будет стоить 40 долл за баррель. Об этом заявил Дональд Трамп на выступлении в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Главные тезисы

  • Трамп предлагает окончить войну России против Украины за счет снижения цен на нефть до 40 долларов за баррель.
  • Он планирует урегулировать конфликт после избрания в должность, сокращая использование санкций против стран, ведущих войну.
  • Трамп хочет ввести энергетическую политику излишка энергии для снижения цен на энергоносители и достижения энергетической независимости.
  • Предложения Трампа вызывают сомнения в их реализации до вступления в должность, однако он утверждает, что сможет остановить войну после избрания.
  • Трамп высказывает недовольство по поводу санкций против России и других стран, считая их угрозой для статуса доллара как мировой валюты.

Трамп предлагает способ закончить войну России против Украины

Правда, озвучиваемые им сроки плохо вяжутся с самой стратегией.

Одна из вещей, которые я намерен сделать, если мы победим, я верю, что смогу урегулировать эту войну, когда буду избран президентом, прежде чем приду на должность. Я могу урегулировать эту войну и остановить ее, потому что это ужасная, ужасная война. И в Украине гибнет гораздо больше людей — гораздо больше людей, чем вы представляете.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Экс-президент США

Трамп в очередной раз избежал прямого ответа на то, как он хочет урегулировать войну "после избрания" и "до вступления в должность", но намекнул, что намерен покончить с высокими ценами на энергоносители, благодаря которым Россия может финансировать свои военные усилия.

Когда у Путина баррель по 100 долларов — война работает. При 40 долларах за баррель она вообще не будет работать.

Комментируя энергетическую политику, которую он будет вести в случае победы на выборах, Трамп заявил о намерении резко снизить цены на энергоносители.

Я (...) введу политику излишка энергии, энергетической независимости и даже энергетического доминирования. У нас под ногами больше редкого золота, чем в любой другой стране, включая Россию и Саудовскую Аравию. Мой план снизит цены на энергоносители вдвое или больше в течение 12 месяцев после вступления в должность. Это будет экономическое возрождение нашей страны, которое еще никто не видел.

Впрочем очевидно то, что до вступления в должность Трамп никак не сможет воплотить эту стратегию, а следовательно не сможет до вступления в должность закончить войну таким образом.

Взгляды Трампа на войну России против Украины

Дональд Трамп хочет резко ограничить использование санкций против таких стран, как Россия или Иран, поскольку санкции, по его мнению, подрывают статус доллара как мировой валюты.

Также недавно Трамп начал обвинять Украину в попытке занизить потери в войне. На чем именно основываются такие заявления, он, как всегда, не раскрыл, ведь Украине нет смысла скрывать потери среди гражданских, а военные потери и так не раскрываются.

Как отметил недавно кандидат в президенты США, у него есть "очень четкий план, как остановить Украину и Россию", а также "идея" о том, что делать с Китаем.

Несмотря на это, Дональд Трамп добавил, что он не будет раскрывать свои замыслы, пока не вернется в Белый дом.

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