Трамп снова пообещал как можно быстрее закончить войну России против Украины

Россия не сможет продолжать войну против Украины, если нефть будет стоить 40 долл за баррель. Об этом заявил Дональд Трамп на выступлении в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Трамп предлагает способ закончить войну России против Украины

Правда, озвучиваемые им сроки плохо вяжутся с самой стратегией.

Одна из вещей, которые я намерен сделать, если мы победим, я верю, что смогу урегулировать эту войну, когда буду избран президентом, прежде чем приду на должность. Я могу урегулировать эту войну и остановить ее, потому что это ужасная, ужасная война. И в Украине гибнет гораздо больше людей — гораздо больше людей, чем вы представляете. Дональд Трамп Экс-президент США

Трамп в очередной раз избежал прямого ответа на то, как он хочет урегулировать войну "после избрания" и "до вступления в должность", но намекнул, что намерен покончить с высокими ценами на энергоносители, благодаря которым Россия может финансировать свои военные усилия.

Когда у Путина баррель по 100 долларов — война работает. При 40 долларах за баррель она вообще не будет работать.

Комментируя энергетическую политику, которую он будет вести в случае победы на выборах, Трамп заявил о намерении резко снизить цены на энергоносители.

Я (...) введу политику излишка энергии, энергетической независимости и даже энергетического доминирования. У нас под ногами больше редкого золота, чем в любой другой стране, включая Россию и Саудовскую Аравию. Мой план снизит цены на энергоносители вдвое или больше в течение 12 месяцев после вступления в должность. Это будет экономическое возрождение нашей страны, которое еще никто не видел. Поделиться

Впрочем очевидно то, что до вступления в должность Трамп никак не сможет воплотить эту стратегию, а следовательно не сможет до вступления в должность закончить войну таким образом.

Взгляды Трампа на войну России против Украины

Дональд Трамп хочет резко ограничить использование санкций против таких стран, как Россия или Иран, поскольку санкции, по его мнению, подрывают статус доллара как мировой валюты.

Также недавно Трамп начал обвинять Украину в попытке занизить потери в войне. На чем именно основываются такие заявления, он, как всегда, не раскрыл, ведь Украине нет смысла скрывать потери среди гражданских, а военные потери и так не раскрываются.

Как отметил недавно кандидат в президенты США, у него есть "очень четкий план, как остановить Украину и Россию", а также "идея" о том, что делать с Китаем.