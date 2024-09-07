Трамп знову пообіцяв якнайшвидше закінчити війну Росії проти України
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Трамп знову пообіцяв якнайшвидше закінчити війну Росії проти України

Трамп
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Джерело:  УНІАН

Росія не зможе продовжувати війну проти України, якщо нафта коштуватиме 40 дол за барель. Про це заявив Дональд Трамп на виступі в Економічному клубі Нью-Йорка.

Головні тези:

  • Трамп виступив із пропозицією закінчити війну Росії проти України шляхом зниження цін на нафту до 40 доларів за барель.
  • Він обіцяє врегулювати конфлікт після обрання на посаду, проте докладні дії не уточнює.
  • Трамп планує різко знизити ціни на енергоносії та зменшити використання санкцій проти Росії, Ірану та інших країн.

Трамп пропонує спосіб закінчити війну Росії проти України

Щоправда, озвучувані ним строки погано в'яжуться із самою стратегією.

Одна з речей, які я збираюся зробити, якщо ми переможемо, я вірю, що зможу врегулювати цю війну, коли буду обраний президентом, перш ніж прийду на посаду. Я можу врегулювати цю війну і зупинити її, тому що це жахлива, жахлива війна. І в Україні гине набагато більше людей – набагато більше людей, ніж ви уявляєте.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Експрезидент США

Трамп вкотре уникнув прямої відповіді на те, як саме він хоче врегулювати війну "після обрання" і "до вступу на посаду", але натякнув, що має намір покінчити з високими цінами на енергоносії, завдяки яким Росія може фінансувати свої військові зусилля.

Коли у Путіна барель по 100 доларів – війна працює. При 40 доларах за барель вона взагалі не працюватиме.

Коментуючи енергетичну політику, яку він вестиме в разі перемоги на виборах, Трамп заявив саме про намір різко знизити ціни на енергоносії.

Я (...) запроваджу політику надлишку енергії, енергетичної незалежності та навіть енергетичного домінування. У нас під ногами більше рідкого золота, ніж у будь-якій іншій країні, включаючи Росію та Саудівську Аравію. Мій план знизить ціни на енергоносії вдвічі або більше протягом 12 місяців після вступу на посаду. Це буде економічне відродження нашої країни, якого ще ніхто не бачив.

Втім очевидним є те, що до вступу на посаду Трамп ніяк не зможе втілити цю стратегію, а отже не зможе до вступу на посаду закінчити війну таким чином.

Погляди Трампа на війну Росії проти України

Дональд Трамп хоче різко обмежити використання санкцій проти таких країн як Росія чи Іран, оскільки санкції, на його думку, підривають статус долара як світової валюти.

Також віднедавна Трамп почав звинувачувати Україну в намаганні занизити втрати у війні. На чому саме ґрунтуються такі заяви, він, як завжди не розкрив, адже Україні нема сенсу приховувати втрати серед цивільних, а військові втрати і так не розкриваються.

Як зазначив нещодавно кандидат у президенти США, у нього є "дуже чіткий план, як зупинити Україну і Росію", а також "ідея" про те, що робити з Китаєм.

Попри це, Дональд Трамп додав, що він не буде розкривати свої задуми, поки не повернеться у Білий дім.

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