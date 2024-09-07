Трамп знову пообіцяв якнайшвидше закінчити війну Росії проти України

Росія не зможе продовжувати війну проти України, якщо нафта коштуватиме 40 дол за барель. Про це заявив Дональд Трамп на виступі в Економічному клубі Нью-Йорка.
Головні тези:
- Трамп виступив із пропозицією закінчити війну Росії проти України шляхом зниження цін на нафту до 40 доларів за барель.
- Він обіцяє врегулювати конфлікт після обрання на посаду, проте докладні дії не уточнює.
- Трамп планує різко знизити ціни на енергоносії та зменшити використання санкцій проти Росії, Ірану та інших країн.
Трамп пропонує спосіб закінчити війну Росії проти України
Щоправда, озвучувані ним строки погано в'яжуться із самою стратегією.
Трамп вкотре уникнув прямої відповіді на те, як саме він хоче врегулювати війну "після обрання" і "до вступу на посаду", але натякнув, що має намір покінчити з високими цінами на енергоносії, завдяки яким Росія може фінансувати свої військові зусилля.
Коли у Путіна барель по 100 доларів – війна працює. При 40 доларах за барель вона взагалі не працюватиме.
Коментуючи енергетичну політику, яку він вестиме в разі перемоги на виборах, Трамп заявив саме про намір різко знизити ціни на енергоносії.
Втім очевидним є те, що до вступу на посаду Трамп ніяк не зможе втілити цю стратегію, а отже не зможе до вступу на посаду закінчити війну таким чином.
Погляди Трампа на війну Росії проти України
Дональд Трамп хоче різко обмежити використання санкцій проти таких країн як Росія чи Іран, оскільки санкції, на його думку, підривають статус долара як світової валюти.
Також віднедавна Трамп почав звинувачувати Україну в намаганні занизити втрати у війні. На чому саме ґрунтуються такі заяви, він, як завжди не розкрив, адже Україні нема сенсу приховувати втрати серед цивільних, а військові втрати і так не розкриваються.
Як зазначив нещодавно кандидат у президенти США, у нього є "дуже чіткий план, як зупинити Україну і Росію", а також "ідея" про те, що робити з Китаєм.
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