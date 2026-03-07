Трамп снова заявил об "огромной ненависти" между Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончить войну в Украине ему мешает ненависть между президентом Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным. По его словам, на переговорах каждая из сторон всегда отступала.
Главные тезисы
Трамп нашел причину, почему он не может закончить войну РФ против Украины
Выступая на открытии саммита "Щит Америки", Трамп в очередной раз сказал, что именно он закончил 8 войн и на подходе уже девятый. По его словам, решение войны в Украине казалось самым легким, но ненависть взяла свое.
Также он отметил, что переговоры по завершению войны в Украине уже много раз подходили вплотную к соглашению, но каждый раз одна из сторон отступала.
Резюмируя президент добавил, что США не особо теряют что-либо, а теряют только Украина и Россия (вероятно, речь идет о людях). Кроме того, Трамп дал понять, что попытка закончить войну в Украине — это его услуга Европе.
Знаете, на самом деле это не очень сильно влияет на нас, потому что разделяет нас океан. Я делаю это как услугу в Европе, и я делаю это как услугу жизни.
