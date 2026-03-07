Трамп снова заявил об "огромной ненависти" между Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончить войну в Украине ему мешает ненависть между президентом Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным. По его словам, на переговорах каждая из сторон всегда отступала.

Трамп нашел причину, почему он не может закончить войну РФ против Украины

Выступая на открытии саммита "Щит Америки", Трамп в очередной раз сказал, что именно он закончил 8 войн и на подходе уже девятый. По его словам, решение войны в Украине казалось самым легким, но ненависть взяла свое.

Вы понимаете, ненависть между Путиным и его коллегой (Зеленским — ред.) столь велика... Казалось бы, Украина, Россия, можно было бы ожидать хоть немного общества, но его нет. И ненависть насколько сильна, что им очень тяжело (прийти к решению — ред.). Дональд Трамп Президент США

Также он отметил, что переговоры по завершению войны в Украине уже много раз подходили вплотную к соглашению, но каждый раз одна из сторон отступала.

Им очень, очень тяжело к этому прийти, так что посмотрим, что произойдет. Но мы многократно были близки к этому, и одна из сторон в итоге отступала. Поделиться

Резюмируя президент добавил, что США не особо теряют что-либо, а теряют только Украина и Россия (вероятно, речь идет о людях). Кроме того, Трамп дал понять, что попытка закончить войну в Украине — это его услуга Европе.