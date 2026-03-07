Трамп знову заявив про "величезну ненависть" між Путіним і Зеленським
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп знову заявив про "величезну ненависть" між Путіним і Зеленським

Трамп
Read in English
Джерело:  Clash Report

Президент США Дональд Трамп заявив, що закінчити війну в Україні йому заважає ненависть між президентом Володимиром Зеленським і главою Кремля Володимиром Путіним. За його словами, на переговорах кожна зі сторін завжди відступала.

Головні тези:

  • Трамп вкотре зазначив, що ненависть між Путіним і Зеленським ускладнює проведення переговорів для закінчення війни в Україні.
  • Він наголосив на тому, що хоч розв'язати конфлікт здавалося найлегшим, але ненависть стала великою перешкодою.

Трамп знайшов причину, чому він не може закінчити війну РФ проти України

Виступаючи на відкритті саміту "Щит Америки", Трамп вкотре сказав, що саме він закінчив 8 воєн і на підході вже дев'ята. За його словами, вирішення війни в Україні здавалося найлегшим, але ненависть взяла своє.

Ви розумієте, ненависть між Путіним і його колегою (Зеленським — ред.) настільки велика... Здавалося б, Україна, Росія, можна було б очікувати хоч трохи товариства, але його немає. І ненависть наскільки сильна, що їм дуже важко (дійти до рішення — ред.).

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Також він зазначив, що переговори щодо завершення війни в Україні вже багато разів підходили впритул до угоди, але щоразу одна зі сторін відступала.

Їм дуже, дуже важко до цього прийти, тож подивимося, що станеться. Але ми багато разів були близькі до цього, і одна зі сторін у підсумку відступала.

Резюмуючи президент додав, що США не особливо втрачають щось, а втрачають тільки Україна і Росія (ймовірно, йдеться про людей). Крім того, Трамп дав зрозуміти, що спроба закінчити війну в Україні — це його послуга Європі.

Знаєте, насправді це не дуже сильно впливає на нас, тому що нас розділяє океан. Я роблю це як послугу Європі, і я роблю це як послугу життю.

