Трамп собственноручно сорвал подписание мирного соглашения с Ираном — инсайдеры

Как утверждают инсайдеры CNN, соглашение по завершению войны на Ближнем Востоке было очень близким к подписанию, пока президент США Дональд Трамп не начал болтать лишнего и не разозлил Иран.

США не могут договориться с Ираном из-за Трампа

Еще несколько дней назад казалось, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию мирного соглашения.

Однако эту благоприятную "атмосферу" резко испортили громкие заявления Дональда Трампа в адрес Ирана.

Президент США пытался вести переговоры через прессу, публикуя сообщения о переговорах в соцсетях и разговаривая со СМИ.

Иранский режим не был готов к такому развитию событий и сильно разозлился.

По словам одного из инсайдеров, официальный Тегеран согласился с рядом положений, несмотря на это, они не были окончательно согласованы.

Что также интересно, Иран даже согласился на многие из самых спорных требований США — в частности, на передачу обогащенного урана.