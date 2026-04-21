Трамп собственноручно сорвал подписание мирного соглашения с Ираном — инсайдеры

Как утверждают инсайдеры CNN, соглашение по завершению войны на Ближнем Востоке было очень близким к подписанию, пока президент США Дональд Трамп не начал болтать лишнего и не разозлил Иран.
Главные тезисы
- Публичные комментарии президента США помешали переговорам с Ираном.
- Иранцы не оценили, что президент США вел переговоры через социальные сети.
США не могут договориться с Ираном из-за Трампа
Еще несколько дней назад казалось, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию мирного соглашения.
Однако эту благоприятную "атмосферу" резко испортили громкие заявления Дональда Трампа в адрес Ирана.
Президент США пытался вести переговоры через прессу, публикуя сообщения о переговорах в соцсетях и разговаривая со СМИ.
Иранский режим не был готов к такому развитию событий и сильно разозлился.
По словам одного из инсайдеров, официальный Тегеран согласился с рядом положений, несмотря на это, они не были окончательно согласованы.
Что также интересно, Иран даже согласился на многие из самых спорных требований США — в частности, на передачу обогащенного урана.
Однако после публичных заявлений Трампа иранские чиновники открыто отвергли многие из этих утверждений и возразили, что готовятся к очередному раунду переговоров, "быстро погасив растущий оптимизм касательно соглашения".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-