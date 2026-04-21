Трамп власноруч зірвав підписання мирної угоди з Іраном — інсайдери

Як стверджують інсайдери CNN, угода щодо завершення війни на Близькому Сході була дуже близькою до підписання, поки президент США Дональд Трамп не почав базікати зайвого і не розлютив Іран.
Головні тези:
- Публічні коментарі президента США зашкодили переговорам з Іраном.
- Іранці не оцінили те, що президент США вів переговори через соціальні мережі.
США не можуть домовитися з Іраном через Трампа
Ще кілька днів тому здавалося, що Вашингтон та Тегеран близькі до підписання мирної угоди.
Однак цю сприятливу “атмосферу” різко зіпсували гучні заяви Дональда Трампа на адресу Ірану.
Президент США намагався вести переговори через пресу, публікуючи дописи про переговори в соцмережах та розмовляючи зі ЗМІ.
Іранський режим не був готовий до такого розвитку подій та неабияк розлютився на Білий дім.
За словами одного з інсайдерів, офіційний Тегеран згодивс на низку положень, попри це, вони не були остаточно узгоджені.
Що також цікаво, Іран навіть погодився на багато з найбільш суперечливих вимог США — зокрема, на передачу збагаченого урану.
Однак після публічних заяв Трампа іранські чиновники відкрито відкинули багато з цих тверджень і заперечили, що готуються до чергового раунду переговорів, “швидко згасивши зростаючий оптимізм щодо угоди”.
