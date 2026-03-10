Трамп требует от Путина не вмешиваться в войну с Ираном

Министр обороны США Пит Хегсет официально подтвердил, что во время последних переговоров американский лидер Дональд Трамп потребовал от российского диктатора Владимира Путина не вмешиваться в войну на Ближнем Востоке.

Трамп пытался повлиять на Путина

Американские журналисты попросили у главы Минобороны США подробнее рассказать о недавнем телефонном разговоре президента Дональда Трампа и Владимира Путина.

По словам Пита Хегсета, это был действительно "сильный звонок", который, по его убеждению, указывает на "возможность мира" в войне России против Украины.

Более того, глава Пентагона добавил, что звонок также подтвердил "признание того, что, поскольку это касается этого конфликта (с Ираном), они (россияне — ред.) не должны вмешиваться".

Недавно стало известно, что Владимир Путин помогает Ирану в войне, предоставляя разведданные о военных целях США.

Как утверждает Пит Хегсет, его не беспокоит тот факт, что Иран получает от России разведывательные данные для ударов по позициям американских войск.

Нельзя также игнорировать тот факт, что в дроне-камикадзе, который недавно атаковал британскую авиабазу на Кипре, нашли комплектующие российского производства.