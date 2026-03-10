Трамп вимагає від Путіна не втручатися у війну з Іраном

Міністр оборони США Піт Гегсет офіційно підтвердив, що під час останніх перемовин американський лідер Дональд Трамп вимагав від російського диктатора Володимира Путіна не втручатися у війну на Близькому Сході.

Трамп намагався вплинути на Путіна

Американські журналісти попросили у глави Міноборони США детальніше розповісти про нещодавню телефонну розмову президента Дональда Трампа та Володимира Путіна.

За словами Піта Гегсета, це був дійсно "сильний дзвінок", який, на його переконання, вказує на "можливість певного миру" у війні Росії проти України.

Ба більше, очільник Пентагону додав, що дзвінок також підтвердив "визнання того, що, оскільки це стосується цього конфлікту (з Іраном), вони (росіяни — ред.) не повинні втручатися".

Нещодавно стало відомо, що Володимир Путін допомагає Ірану у війні, надаючи розвіддані про військові цілі США.

Як стверджує Піт Гегсет, його не хвилює той факт, що Іран отримує від Росії розвідувальні дані для ударів по позиціях американських військ.

Не можна також ігнорувати той факт, що у дроні-камікадзе, який нещодавно атакував британську авіабазу на Кіпрі, знайшли комплектуючі російського виробництва.