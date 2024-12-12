Трамп второй раз стал «Человеком года» по версии Time

Влиятельный американский журнал Time во второй раз назвал новоизбранного президента США Дональда Трампа «Человеком года».

Трамп снова стал "Человеком года"

Об этом сообщил сам журнал в соцсети Х.

Дональд Трамп стал «Человеком года» по версии TIME.

Donald Trump is TIME's Person of the Year https://t.co/IjP5W2otV5 pic.twitter.com/CVHX9o0DB3 — TIME (@TIME) December 12, 2024

В 2016 году Дональд Трамп получил титул «Человек года» по версии влиятельного журнала Time, который назвал его «президентом разделенных штатов».

Трамп раскритиковал удары ВСУ по России

Он также дал развернутое интервью для журнала, ответив, в частности, на вопросы, связанные с войной России против Украины.

Во время предвыборной кампании Трамп любил хвастаться, что будет посредником в заключении «мирного соглашения» между Россией и Украиной через 24 часа. Однако сейчас он признает, что это сделать будет сложнее, чем он говорил раньше.

Ближний Восток — проблема, которую легче решить, чем то, что происходит с Россией и Украиной. Число погибших молодых солдат, лежащих на полях повсюду, впечатляет. Это происходящее безумие. Дональд Трамп Новоизбранный президент США

Трамп также подверг критике Украину за запуски американских ракет по территории России в прошлом месяце.

Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в глубь территории России. Почему мы это делаем? Мы только усиливаем эту войну и усугубляем ее. Поделиться

На вопрос о том, оставит ли он Украину или нет, Трамп ответил, что использует американскую поддержку Украины как рычаг влияния против России в переговорах о прекращении войны.